2022-11-08
Українці втрачають інтерес до вживаних авто. Попит у жовтні впав
Українці зареєстрували 15 100 вживаних іномарок у жовтні, що на 4% менше за показник попереднього місяця та в чотири рази менше проти жовтня 2021 року. Про це повідомляє Укравтопром.
Найпопулярніші уживані авто
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Найпопулярнішим уживаним авто у жовтні став Renault Megane. За місяць на українські номери перейшло 945 автомобілів цієї моделі.
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Другий результат у Volkswagen Golf — 846 автомобілів.
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На третьому місці Volkswagen Passat — 697 автомобілів.
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Четверта у рейтингу Skoda Octavia — 571 авто.
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Замикає п’ятірку лідерів жовтня Ford Focus із результатом 403 авто.
Загалом за десять місяців 2022 року українські номери отримали 357 вживаних іномарок, що на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року.