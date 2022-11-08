Українці втрачають інтерес до вживаних авто. Попит у жовтні впав

Українці зареєстрували 15 100 вживаних іномарок у жовтні, що на 4% менше за показник попереднього місяця та в чотири рази менше проти жовтня 2021 року. Про це повідомляє Укравтопром.

Українці втрачають інтерес до вживаних авто. Попит у жовтні впав

Найпопулярніші уживані авто

  • Найпопулярнішим уживаним авто у жовтні став Renault Megane. За місяць на українські номери перейшло 945 автомобілів цієї моделі.

  • Другий результат у Volkswagen Golf — 846 автомобілів.

  • На третьому місці Volkswagen Passat — 697 автомобілів.

  • Четверта у рейтингу Skoda Octavia — 571 авто.

  • Замикає п’ятірку лідерів жовтня Ford Focus із результатом 403 авто.

Загалом за десять місяців 2022 року українські номери отримали 357 вживаних іномарок, що на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року.





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