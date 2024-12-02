Під виглядом допомоги ЗСУ: три благодійні фонди незаконно завезли в Україну 700 авто

Бюро економічної безпеки розслідує контрабандну схему ввезення в Україну автомобілів з Європейського Союзу під виглядом гуманітарної допомоги з використанням документів благодійних організацій. Понад 700 вживаних легковиків завезли без сплати відповідних митних платежів.

Про це інформують пресслужби БЕБ та Львівської обласної прокуратури, інформує Апостроф.

Фонди декларувати автівки як гуманітарну допомогу для Збройних Сил України (без сплати відповідних митних платежів). Однак потім продавали через інтернет звичайним покупцям за готівку, а не передавали військовим.

"Загалом протягом 2024 року імпортували понад 700 автомобілів. Під час обшуків у Львівській області вилучили 17 машин, які не встигли продати", - йдеться в повідомленні.

У схемі брали участь громадяни України та Молдови. Детективи БЕБ провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили документи, 17 транспортних засобів, комп?ютерну техніку.

Дії ділків кваліфікували як контрабанду підакцизних товарів. Слідчі дії тривають, встановлюють всіх причетних осіб.


Тетяна Карпенко, Апостроф





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Під виглядом допомоги ЗСУ: три благодійні фонди незаконно завезли в Україну 700 автоПід виглядом допомоги ЗСУ: три благодійні фонди незаконно завезли в Україну 700 авто
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