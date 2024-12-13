2024-12-13
Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто. Топ-10 моделей рейтингу
За підсумками 9 місяців з початку року Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто, незважаючи на зменшення продажів відносно аналогічного періоду минулого року. Про це пише «Укравтопром» з посиланням на focus2mоve.
Фото: autocar.co.uk
Топ-10 моделей за продажами у 2024 році
- Toyota Corolla — 901991 од. (-1,9%);
- Tesla Model Y — 865868 од. (-6,5%);
- Toyota RAV4 — 836258 од. (+13,7%);
- Ford F-Series — 733754 од. (-1,3%);
- Honda CR-V — 601374 од. (+5,9%);
- Chevrolet Silverado — 525193 од. (-0,5%);
- Hyundai Tucson — 497606 од.(-2,4%);
- Toyota Camry — 474973 од. (-8,9%);
- Kia Sportage — 448693 од. (+4,9%);
- BYD SONG — 442275 од. (+42,2%).