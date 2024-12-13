Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто. Топ-10 моделей рейтингу

За підсумками 9 місяців з початку року Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто, незважаючи на зменшення продажів відносно аналогічного періоду минулого року. Про це пише «Укравтопром» з посиланням на focus2mоve.

Фото: autocar.co.uk

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