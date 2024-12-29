У Південній Кореї сталася авіакатастрофа з пасажирським літаком: які подробиці відомі

У неділю, 29 грудня, на південному заході Південної Кореї розбився пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air. Загинула понад сотня людей, які були на борту, вижили лише двоє.

Про це повідомляє Yonhap, інформує Апостроф .

Відомо, що літак виконував рейс зі столиці Таїланду Бангкока і під час посадки в аеропорту "Муан" викотився за межі посадкової смуги та врізалося в бетонну стіну, а потім вибухнув.

На світлинах та відео, яке поширюють медіа, ще під час посадки літак почав диміти, а згодом його повністю охопило полум'я.

На борту перебували 175 пасажирів та 6 членів екіпажу. Більшість пасажирів були корейцями, за винятком двох громадян Таїланду.

Водночас наразі пожежна служба повідомила, що кількість загиблих унаслідок аварії літака зросла вже до 120 осіб.

Тим часом чиновники вважають, що причиною аварії могла стати відмова шасі. Можливо, через зіткнення з птахом. На місці розпочали розслідування, щоб визначити точну причину авіакатастрофи.