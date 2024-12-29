У Південній Кореї сталася авіакатастрофа з пасажирським літаком: які подробиці відомі

У неділю, 29 грудня, на південному заході Південної Кореї розбився пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air. Загинула понад сотня людей, які були на борту, вижили лише двоє.

Про це повідомляє Yonhap, інформує Апостроф.

Відомо, що літак виконував рейс зі столиці Таїланду Бангкока і під час посадки в аеропорту "Муан" викотився за межі посадкової смуги та врізалося в бетонну стіну, а потім вибухнув.

На світлинах та відео, яке поширюють медіа, ще під час посадки літак почав диміти, а згодом його повністю охопило полум'я.

На борту перебували 175 пасажирів та 6 членів екіпажу. Більшість пасажирів були корейцями, за винятком двох громадян Таїланду.

Водночас наразі пожежна служба повідомила, що кількість загиблих унаслідок аварії літака зросла вже до 120 осіб.

Тим часом чиновники вважають, що причиною аварії могла стати відмова шасі. Можливо, через зіткнення з птахом. На місці розпочали розслідування, щоб визначити точну причину авіакатастрофи.


Тетяна Карпенко, Апостроф





Интересные новости
В Україні попит на дизельні авто за рік впав на третинуВ Україні попит на дизельні авто за рік впав на третину
У Південній Кореї сталася авіакатастрофа з пасажирським літаком: які подробиці відоміУ Південній Кореї сталася авіакатастрофа з пасажирським літаком: які подробиці відомі
Блок рекламы


Похожие новости
Стали відомі подробиці про новий Nissan QashqaiСтали відомі подробиці про новий Nissan Qashqai
У Туреччині сталася ДТП. Серед загиблих громадянин УкраїниУ Туреччині сталася ДТП. Серед загиблих громадянин України
Стали відомі подробиці про Volkswagen Tayron другого поколінняСтали відомі подробиці про Volkswagen Tayron другого покоління
Стали відомі подробиці про Volkswagen Tiguan нового поколінняСтали відомі подробиці про Volkswagen Tiguan нового покоління
Українських водіїв можуть оштрафувати на 40 тис грн: подробиціУкраїнських водіїв можуть оштрафувати на 40 тис грн: подробиці
Понад 200 загиблих та майже тисяча травмованих: в Індії сталася масштабна залізнична аваріяПонад 200 загиблих та майже тисяча травмованих: в Індії сталася масштабна залізнична аварія
Mitsubishi розробляє новий кросовер: стали відомі подробиціMitsubishi розробляє новий кросовер: стали відомі подробиці
Стали відомі українські ціни на пікап Peugeot LandtrekСтали відомі українські ціни на пікап Peugeot Landtrek
У Києві сталася серйозна ДТП із постраждалими: фото та відеоУ Києві сталася серйозна ДТП із постраждалими: фото та відео
Смертельна ДТП з пішоходами на Київщині: з'явилися подробиці та фотоСмертельна ДТП з пішоходами на Київщині: з'явилися подробиці та фото
Последние новости
Подгружаем последние новости