Стали відомі подробиці про Volkswagen Tiguan нового покоління

Компанія Volkswagen показала зображення-тизери кросовера Volkswagen Tiguan нового покоління. У Європі ця новинка з'явиться у продажу у першому кварталі 2024 року.

Стали відомі подробиці про Volkswagen Tiguan нового покоління

Серійне виробництво компактного кросовера Volkswagen Tiguan розпочалося у 2007 році. Наразі покупцям пропонують його друге покоління (з 2016 року). Надворі вже 2023 рік, тобто поява Tiguan третього покоління вже назріла.

Volkswagen Tiguan третього покоління побудовано на платформі MQB Evo. Він став на 32 мм довше і на 5 мм вище. Ширина та колісна база не змінилися. При цьому обсяг багажника в порівнянні з моделлю другого покоління збільшився на 33 літри – до 648 літрів.

Крім того, над головою водія та переднього пасажира простір до стелі збільшився на 9 мм, а над головами задніх пасажирів – на 10 мм. Таким чином, Tiguan третього покоління отримав просторіший салон і більш місткий багажник, ніж було у моделі другого покоління. Але він, як і раніше, відноситься до сегменту компактних кросоверів.

Стали відомі подробиці про Volkswagen Tiguan нового покоління

Які зміни відбулися у салоні – ще офіційно не повідомлялося. Мабуть, новий Tiguan отримав нову цифрову панель приладів, нову інформаційно-розважальну систему з 12,9-дюймовим дисплеєм сенсорним (у топових комплектацій дисплей буде більше - 15 дюймів).

У лінійку двигунів увійдуть бензинові та дизельні силові агрегати. Також покупцям запропонують повноцінну гібридну версію (PHEV). До речі, новий Tiguan PHEV на одній електротязі зможе проїхати 120 км. При цьому потужність гібридної силової установки становитиме від 150 до 200 к.с. У гібридній версії буде можливість швидкого заряджання батареї. Привід – передній чи повний, на вибір.

Стали відомі подробиці про Volkswagen Tiguan нового покоління

Volkswagen почне продавати у Європі Volkswagen Tiguan нового покоління на початку 2024 року. Це означає, що його офіційна прем'єра може відбутися наприкінці 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

В Україні зараз Volkswagen Tiguan коштує від 1 564 274 гривень. Це комплектація Life з повним приводом та з 4-циліндровим 2,0-літровим турбодизельним двигуном потужністю 150 к.с., який працює разом із коробкою передач DSG7. Витрата палива – від 5 до 8,3 літрів на 100 км шляху, залежно від двигуна.

Раніше повідомлялося, що до 2023 року сімейство Volkswagen R стане повністю електричним. Двигунів внутрішнього згоряння у таких автомобілів не буде.


Максимов Віталій, Тудей





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