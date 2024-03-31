Росіяни використали наземні дрони для встановлення мін на Сумщині

Вони здетонували поруч з позиціями Сил оборони.

Фото - Twitter

Окупанти використали наземну роботизовану платформу з протитанковими мінами ТМ-62 на кордоні з Сумською областю. Про це повідомляє лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс", який веде телеграм-канал "Офіцер", інформує ZN.ua .

"Вчора, 29 березня, російські війська відправили в бік позицій українських військових наземну роботизовану платформу. Її управління здійснювалося за допомогою кабелю. Вона мала на борту дві протитанкові міни ТМ-62. Вундервафля здетонувала біля позицій. На щастя, ніхто не постраждав", — повідомив "Алекс".

Офіцер також додав, що візуально роботизована платформа була схожа на ту, фото якої поширювали в соцмережах до цього. Раніше подібні безпілотники вже знищували бійці 47-ї бригади ЗСУ.

Ці бойові платформи ворога побудовані на гусеницях і мають місце для встановлення корисного навантаження. Зазвичай це АГС, але не виключене встановленя й інших типів озброєння.