Санкції проти РФ: чому росіяни продовжують літати на Airbus та Boeing

За рік кількість зарубіжних літаків, що експлуатуються в РФ, скоротилася на 15%, інформує ZN.ua.

Російські авіакомпанії продовжують експлуатувати літаки Airbus та Boeing, загальна кількість яких за рік скоротилася до 467 з 544. Про це пише Bloomberg.

При цьому авіакомпанії РФ відмовилися від рейсів до США, Західної Європи, хоча збільшили кількість рейсів до Таїланду, Туреччини та ОАЕ, а також до Вірменії, Киргизстану і Таджикистану.

Майже протягом року кількість рейсів скоротилася на 15%. Загалом російські перевізники здійснюють орієнтовно 1100 внутрішніх рейсів на день.

Нагадаємо, що навесні минулого року Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном та закликав перевізників перереєструвати їх у Росії. Як результат, більшість літаків продовжують літати, хоча відрізані від повноцінного технічного обслуговування, що відбивається на безпеці польотів.

На сьогоднішній день російські авіаперевізники закуповують запчастини з "дружніх" країн плюс розбирають старі літаки на запчастини. Крім того, у лютому РФ уклала угоду з дубайською інжиніринговою компанією Global Jet Technic, яка проводить регулярні передпольотні перевірки літаків Airbus та Boeing.

При цьому в компанії Boeing заявили, що з минулого року не постачали запчастини, технічне обслуговування чи технічну підтримку авіакомпаніям чи ремонтним компаніям у РФ відповідно до санкцій США. Головний виконавчий директор Airbus Гійом Форі заявив, що у другій половині 2022 року російські авіакомпанії використовували літаки його компанії більше, ніж до пандемії.

Глава Росавіації Олександр Нерадько підтвердив, що літаки Airbus і Boeing, які знаходяться в розпорядженні російських авіакомпаній, можуть "спокійно літати" до 2030 року. Він не заперечує зняття вузлів та деталей з одного літака та встановлення їх на інший. За словами чиновника, така практика не є чимось новим, це "практикувалося завжди і скрізь, зокрема за часів Радянського Союзу".


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Названо ціни на бензин, ДП та автогаз в Україні на початку весниНазвано ціни на бензин, ДП та автогаз в Україні на початку весни
Тепер посвідчення водія українці можуть обміняти і в ЧехіїТепер посвідчення водія українці можуть обміняти і в Чехії
Geely представила суббренд Galaxy. Нова лінійка електромобілів преміумкласу збирається конкурувати з Tesla та BYDGeely представила суббренд Galaxy. Нова лінійка електромобілів преміумкласу збирається конкурувати з Tesla та BYD
У США назвали найбезпечніші автомобілі 2023 рокуУ США назвали найбезпечніші автомобілі 2023 року
Автопарк Джо Байдена: фото культових моделей, на яких він їздитьАвтопарк Джо Байдена: фото культових моделей, на яких він їздить
Блок рекламы


Похожие новости
Volkswagen “вб'є“ три популярні моделі: відомо чомуVolkswagen “вб'є“ три популярні моделі: відомо чому
АЗС продовжують знижувати ціни на автогазАЗС продовжують знижувати ціни на автогаз
Їзда на низьких обертах: чому це не так добре, як стверджуютьЇзда на низьких обертах: чому це не так добре, як стверджують
Boeing випустив останній екземпляр 747 моделі — літака, який «зменшив світ»Boeing випустив останній екземпляр 747 моделі — літака, який «зменшив світ»
ДТП з поліцейським авто у Києві: чому суд став на бік водіяДТП з поліцейським авто у Києві: чому суд став на бік водія
Росіянин і британець «перейменували» яхту російського олігарха, щоб вивести її з-під санкційРосіянин і британець «перейменували» яхту російського олігарха, щоб вивести її з-під санкцій
Санкції обрубали крила Росії: «Аерофлот» втратив кожен четвертий літакСанкції обрубали крила Росії: «Аерофлот» втратив кожен четвертий літак
Австрія: повітряна куля розбилася в Альпах, причому двічі – є постраждаліАвстрія: повітряна куля розбилася в Альпах, причому двічі – є постраждалі
Зріджений газ почали активно купувати не лише автомобілісти: у чому небезпека газових балонівЗріджений газ почали активно купувати не лише автомобілісти: у чому небезпека газових балонів
Більшість українських АЗС продовжують завищувати ціниБільшість українських АЗС продовжують завищувати ціни
Последние новости
Подгружаем последние новости