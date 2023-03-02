Санкції проти РФ: чому росіяни продовжують літати на Airbus та Boeing

Російські авіакомпанії продовжують експлуатувати літаки Airbus та Boeing, загальна кількість яких за рік скоротилася до 467 з 544. Про це пише Bloomberg.

При цьому авіакомпанії РФ відмовилися від рейсів до США , Західної Європи, хоча збільшили кількість рейсів до Таїланду, Туреччини та ОАЕ, а також до Вірменії, Киргизстану і Таджикистану.

Майже протягом року кількість рейсів скоротилася на 15%. Загалом російські перевізники здійснюють орієнтовно 1100 внутрішніх рейсів на день.

Нагадаємо, що навесні минулого року Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном та закликав перевізників перереєструвати їх у Росії. Як результат, більшість літаків продовжують літати, хоча відрізані від повноцінного технічного обслуговування, що відбивається на безпеці польотів.

На сьогоднішній день російські авіаперевізники закуповують запчастини з "дружніх" країн плюс розбирають старі літаки на запчастини. Крім того, у лютому РФ уклала угоду з дубайською інжиніринговою компанією Global Jet Technic, яка проводить регулярні передпольотні перевірки літаків Airbus та Boeing.

При цьому в компанії Boeing заявили, що з минулого року не постачали запчастини, технічне обслуговування чи технічну підтримку авіакомпаніям чи ремонтним компаніям у РФ відповідно до санкцій США . Головний виконавчий директор Airbus Гійом Форі заявив, що у другій половині 2022 року російські авіакомпанії використовували літаки його компанії більше, ніж до пандемії.

Глава Росавіації Олександр Нерадько підтвердив, що літаки Airbus і Boeing, які знаходяться в розпорядженні російських авіакомпаній, можуть "спокійно літати" до 2030 року. Він не заперечує зняття вузлів та деталей з одного літака та встановлення їх на інший. За словами чиновника, така практика не є чимось новим, це "практикувалося завжди і скрізь, зокрема за часів Радянського Союзу".