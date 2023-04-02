Санкції проти РФ: АвтоВАЗ «поставив на паузу» виробництво автомобілів

Автопром є однією із найбільш постраждалих від санкцій галузей економіки РФ, інформує ZN.ua.

Російський виробник автомобілів компанія "АвтоВАЗ" ухвалила рішення тимчасово зупинити виробничі лінії автомобілів Lada, оскільки відсутні постачання деталей через раніше введені західні санкції, пише Bild.

Співробітників заводу в Тольятті відправлять у обов'язкову відпустку. Попередньо віна триватиме три тижні – до початку червня.

Торік "АвтоВАЗ" вже кілька разів зупиняв виробництво через відсутність комплектуючих. За підсумками 2022-го продаж автомобілів Lada впав на 46%.

Відповідно до статданих Росії, російський автопром є одним із найбільш постраждалих від санкцій галузей економіки РФ. За рік російський ринок легкових та комерційних автомобілів скоротився на 62,1%, до 41 851 од. у лютому 2023 року. Це на 68 590 авто менше у порівнянні з продажами у лютому 2022 року.


Олена Середа, ZN.ua





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