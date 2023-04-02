Санкції проти РФ: АвтоВАЗ «поставив на паузу» виробництво автомобілів

Російський виробник автомобілів компанія "АвтоВАЗ" ухвалила рішення тимчасово зупинити виробничі лінії автомобілів Lada, оскільки відсутні постачання деталей через раніше введені західні санкції, пише Bild.

Співробітників заводу в Тольятті відправлять у обов'язкову відпустку. Попередньо віна триватиме три тижні – до початку червня.

Торік "АвтоВАЗ" вже кілька разів зупиняв виробництво через відсутність комплектуючих. За підсумками 2022-го продаж автомобілів Lada впав на 46%.