Проблем на дорозі точно не буде: названо 5 найкращих автомобілів для новачків

Кожна з цих моделей має свої сильні сторони та особливості, тому покупцям важливо оцінити свої індивідуальні потреби.

Фахівці дали відмінні рекомендації для тих, хто вперше купує автомобіль, оскільки вони пропонують широкий вибір варіантів, що відповідають різним потребам та уподобанням.

Renault Clio.

Універсальний та оснащений сучасними функціями, такими як бездротове заряджання телефону, автоматичні світлодіодні фари та датчики паркування. Він пропонує гідну продуктивність завдяки своєму 1,0-літровому бензиновому двигуну та оснащений такими функціями безпеки, як автоматичне екстрене гальмування та допомога у підтримці смуги руху.

Skoda Fabia.

Відома своєю цінністю та практичністю, Fabia пропонує комфортну їзду та стандартні функції, такі як легкосплавні диски, світлодіодні фари та кондиціонер. Він забезпечує гарне прискорення та є гарним вибором для тих, хто шукає надійний невеликий автомобіль.

Seat Ibiza.

Ibiza з 1,0-літровим бензиновим двигуном середнього класу пропонує баланс потужності та ефективності. Він оснащений такими функціями, як підключення Bluetooth та гнучка підвіска для комфортної їзди, хоча на дорозі може бути шумним.

Hyundai i10.

Незважаючи на свої невеликі розміри, i10 пропонує практичність завдяки інформаційно-розважальній системі з 8,0-дюймовим сенсорним екраном та підтримці Apple CarPlay та Android Auto. Хоча він, можливо, і не найшвидший, він забезпечує пристойне прискорення та є надійним вибором для їзди містом.

Dacia Sandero.

Практичний та просторий Sandero – сильний конкурент у сегменті малолітражних автомобілів. Він пропонує хороше співвідношення ціни та якості завдяки таким функціям, як задні датчики паркування та автоматичні фари, хоча у тестах Euro NCAP він отримав нижчий рейтинг безпеки.