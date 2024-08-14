Українських водіїв попередили про нові проблеми на кордоні

З 12 серпня 2024 року на пункті пропуску «Гребенне — Рава-Руська» на кордоні України та Польщі розпочнуться ремонтні роботи, які можуть ускладнити перетин кордону.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає «Хвиля».

Повідомляється, що польська сторона планує провести заміну асфальтного покриття. Це може призвести до затримок та збільшення часу очікування. Особливо це стосується вантажного спрямування на в’їзд та виїзд з Польщі, а також легкового спрямування на в’їзд до України.

За даними Держприкордонслужби України, ремонтні роботи продовжуватимуться орієнтовно до 12 вересня 2024 року. Прикордонники рекомендують громадянам врахувати цю інформацію при плануванні поїздок та, по можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Слід зазначити, що 5 серпня Польща закрила пункт перепустки біля українського переходу Ягодин (польського Дорогуська). Цей КПП не працюватиме до 14 листопада.