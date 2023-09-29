Dacia розробить нові бюджетні седан та універсал

Dacia в рамках проекту Dacia C-Neo планує розробити та випустити на ринок у 2026 році дві нові бюджетні моделі – універсал та седан. Вони певною мірою замінять гібридний Megane.

За даними французького видання L'argus, новий компактний універсал Dacia має кодове позначення K1320, а новий компактний седан - B1320. Їхня довжина складе 4,60 м. Ці автомобілі побудують відповідно до нового стилю дизайну компанії Dacia. Цей стиль дизайну вже впроваджено у нових моделях цього румунського автовиробника. Надалі флагманським кросовером компанії Dacia стане кросовер Bigster, який у продажу з'явиться у 2025 році (у нього буде дві версії – на 5 та 7 осіб).

Новий компактний універсал Dacia отримає елементи у стилі кросовера. У свою чергу новий компактний седан Dacia матиме силует ліфтбека з сильно нахиленим заднім склом і задніми дверима. Як приблизно виглядатимуть ці новинки – показали дизайнери видання L'argus. Вони створили зображення нового універсала проекту Dacia C-Neo. На наш погляд, він виглядає досить красиво.

Ці дві новинки отримають такі самі силові установки, як і кросовер Bigster. Зокрема, у них буде версія із трициліндровим 1,2-літровим двигуном потужністю 140 к.с., який працює на бензині та автогазі. Буде також новий 1,8-літровий гібридний двигун загальною потужністю близько 160 к.с. Крім того, покупцям запропонують версію з гібридною силовою установкою, що підключається. Вона складатиметься з 1,8-літрового бензинового двигуна та електромотора.

Що ж до цін на автомобілі проекту Dacia C-Neo, то вони коштуватимуть приблизно 15 000 євро (точніше зараз сказати не можна). Duster нового покоління коштуватиме від 19 000 євро, а Bigster – приблизно від 22 000 євро.

Нагадаємо, навесні 2024 року у продажу з'явиться Dacia Duster нового, третього, покоління. Його теж збудують відповідно до нового стилю дизайну румунського автовиробника.

Dacia за допомогою двох бюджетних автомобілів проекту Dacia C-Neo планує щорічно випускати по 1 млн автомобілів. Цій компанії тепер потрібно вирішити проблему виробничих потужностей. Можливо, збудують ще один завод у Марокко чи Румунії. У майбутньому всі моделі компанії Dacia сегменту B (зокрема, Sandero нового покоління) випускатимуть у Марокко, а автомобілі сегменту C – Румунії.

Раніше незалежні дизайнери показали Dacia Duster третього покоління.