Шпигуни показали оновлений седан Genesis G80

Фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів оновлений Genesis G80. У продажу ця новинка з'явиться, мабуть, у 2024 році.

Шпигуни показали оновлений седан Genesis G80

Genesis G80 з'явився у продажу у 2016 році. Він одразу став одним із лідерів у сегменті висококласних седанів. Тепер Genesis планує випустити на ринок його оновлену версію.

Оновлений Genesis G80 тестують у суцільному камуфляжі, тому поки що важко сказати, які зміни відбулися в його дизайні. Судячи зі шпигунських фотографій, цей південнокорейський седан отримає невеликі зміни у дизайні кузова. У нього будуть нові бампери, нові фари, нова решітка радіатора, нові задні ліхтарі, а також новий дизайн колісних дисків.

Які зміни відбудуться у салоні? Думаємо, зміниться панель приладів. Вона буде схожа на панель приладів Genesis G90. При цьому в салоні будуть використовуватися ще якісніші матеріали. Нагадаємо, що Genesis - це люксовий бренд південнокорейської компанії Hyundai.

Шпигуни показали оновлений седан Genesis G80

Зважаючи на все, оновлений Genesis G80 отримає нові системи активної безпеки та допомоги водію. І їх буде багато. Адже цей автомобіль відноситься до люксового сегмента. Потрібно чекати на великий дисплей інформаційно-розважальної системи.

У Genesis G80 у лінійці двигунів є кілька силових агрегатів. Чи відбудуться зміни у лінійці двигунів? Думаємо, не станеться. Мотори залишаться старими, але їх можуть модернізувати.

Genesis G80 зараз має кілька силових агрегатів. Наприклад, чотирициліндровий 2,5-літровий бензиновий двигун потужністю 300 к.с., а також 3,5-літровий двигун V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 375 к.с. У 2,5-літрового двигуна повний привід або задній, а у 3,5-літрового двигуна повний привід. Крім того, є версії з 2,2-літровим дизельним двигуном.

Шпигуни показали оновлений седан Genesis G80

На даний момент про оновлений Genesis G80 більше немає інформації. Genesis офіційно представить новий G80 наприкінці 2023 року. У продажу він з'явиться у 2024 році. Спочатку його почнуть продавати у Південній Кореї, а потім – у Європі. Скільки він коштуватиме – ще не відомо. Думаємо, він коштуватиме дорожче, ніж модель цього року випуску. Оновлені моделі зазвичай коштують дорожче за рахунок нового обладнання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий Genesis G90 отримає систему автономного керування 3-го рівня.


Максимов Віталій, Тудей





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