У Мережі показали салон відродженої ЗАЗ “Славута“

Український автомобільний дизайнер Роман Прядко показав в Інтернеті салон нового автомобіля ЗАЗ "Славута", який міг би за певних умов випускати ЗАЗ. Він назвав цей проект Slavuta Revival (Славута Відродження).

У Мережі показали салон відродженої ЗАЗ “Славута“

На думку Романа Прядка, відроджена "Славута" могла б здобути досить сучасний салон. У центрі панелі приладів міг би знаходитися сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи. Але більшість функцій керування автомобілем все-таки мало бути, як і раніше, за допомогою фізичних кнопок.

У нас склалося враження, що салон ЗАЗ "Славута" нового покоління дуже схожий на салон нової Tavria Nova, дизайн якої також раніше показав Прядко. Звичайно, між салонами цих гіпотетичних автомобілів є відмінності, але багато в них однакове. Наприклад, однакове кермо.

Запорізький автомобілебудівний завод із лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну, не випускає легкові автомобілі. Можливо, після війни ЗАЗ все ж таки відновить роботу. І є невелика ймовірність, що колись у Запоріжжі випускатимуть нові автомобілі під брендом ЗАЗ. Хоча б із машинокомплектів якогось автовиробника.

У Мережі показали салон відродженої ЗАЗ “Славута“

Нагадаємо, ЗАЗ випускав маленький ліфтбек ЗАЗ-1103 "Славута" з 1999 по 2011 рік. Його довжина становить 3980 мм, ширина – 1578 мм, висота – 1425 мм, а колісна база – 2320 мм. Дорожній просвіт – 156 мм. Об'єм багажника – 300 літрів. Якщо скласти задні сидіння, то тоді обсяг багажника збільшиться до 740 літрів. Непоганий показник для такого маленького автомобіля.

У різні часи "Славута" оснащувалась чотирициліндровими карбюраторними двигунами сімейства МеМЗ-245 об'ємом 1,1 л, 1,2 л, 1,3 л й інжекторними двигунами об'ємом 1,2 та 1,3 л Мелітопольського моторного заводу.

У Мережі показали салон відродженої ЗАЗ “Славута“

З 1999 по 2011 рік Запорізький автомобілебудівний завод випустив близько 140 000 ліфтбеків ЗАЗ-1103 "Славута". Наразі такий автомобіль в Україні можна купити приблизно від 700-900 доларів, залежно від стану. На жаль, у "Славути" є багато недоліків. Наприклад, корозія та проблемні двигуни.

Нагадаємо, ЗАЗ до початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ випускав із машинокомплектів кілька легкових автомобілів Lada, Kia та Renault. Так, у Запоріжжі випускали купе-кросовер Renault Arkana.

Раніше ми показали рендерні зображення абсолютно нової Tavria Nova, яку створив український автомобильний дизайнер Роман Прядко.


Максимов Віталій, Тудей





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