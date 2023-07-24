У Мережі показали пікап “Таврія“ від ЗАЗ

На базі ЗАЗ-1102 "Таврія" створили велику кількість модифікованих версій та кілька нових моделей. Одна з найцікавіших автівок – пікап для компанії Otis Tarda, яку розробили у 1990-х роках.

Компанія Otis Tarda (місто Дніпро) займається випуском промислової тари із пластику та полімеру. Їй свого часу був потрібен недорогий надійний автомобіль із кузовом пікап. Тому ця компанія звернулася до науково-технічного центру "ЗАЗ Автотехніка". У Запоріжжі вирішили ЗАЗ-1102 "Таврію" переробити на пікап. Тим більше, що вже був досвід такого доопрацювання "Таврії".

У ЗАЗ-1102 "Таврія" зрізали задню частину, встановили каркас із ліхтарями, перегородку між вантажним відсіком та кабіною, кенгурятник, повітрозабірник на капоті, позашляховий обвіс, нові колеса. Крім того, цей автомобіль значно збільшив дорожній просвіт. Щоправда, який саме став кліренс у такого пікапа – нам не відомо.

Цей пікап оснащувався 1,3-літровим мотором від ВАЗ-2108. Стверджується, що його модернізували. Які у нього стали характеристики – не повідомляється. Деякі джерела стверджують, що його потужність досягала 64 к.с.

В результаті вийшов компактний пікап із досить цікавим, на наш погляд, дизайном. Звісно, до серійного виробництва він не пішов. Ми не знаємо, скільки було випущено екземплярів цього автомобіля і якою була їхня подальша доля.

Нагадаємо, завод ЗАЗ випускав ЗАЗ-1102 з 1987 року до 2007 року. У невеликій кількості цей автомобіль продавали у країнах Східної Європи, а також у Франції та Великій Британії. Було навіть розроблено версію для Південної Америки. Так, у Чилі "Таврію" продавали у 1990-1991 роках під брендом Lada з 1,1-літровим двигуном потужністю 53 к.с. та з доопрацьованим салоном. У рекламному буклеті для Чилі йшлося про те, що Lada Tavria – це європейська модель на 100%.

Завод ЗАЗ зараз не випускає легковики – через повномасштабне вторгнення в Україну російських окупаційних військ. До війни у Запоріжжі з машинокомплектів робили кілька моделей автомобілів. Наприклад, купе-кроссовер Renault Arkana, а також хетчбек Kia Rio та його вседорожню версію Kia Rio X-Line.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві знайшли практично нову Таврію Pick-Up ЗАЗ-110550 2005 року випуску, яка понад 15 років простояла в гаражі.