Шпигуни показали Opel Crossland нового покоління

Компанія Opel, що належить концерну Stellantis, почала тестувати на дорогах загального користування Opel Crossland нового, другого, покоління. Його офіційна прем'єра відбудеться, можливо, у вересні 2023 року на автосалоні у Мюнхені.

Шпигуни показали Opel Crossland нового покоління

Opel Crossland – це середньорозмірний кросовер, який випускають із 2017 року. Іноді його чомусь відносятть до сегменту компактних і навіть субкомпактних кросоверів. Але це середньорозмірний кросовер. У модельній лінійці Opel він знаходиться між Mokka та Grandland.

Довжина Crossland складає 4217 мм, ширина – 1765 мм (з дзеркалами – 1976 мм), висота – 1605 мм, а колісна база – 1605 мм. Споряджена маса – 1174 кг.

Crossland другого покоління тестують у добре закамуфльованому вигляді, тому поки що важко сказати щось конкретне про його дизайн. Він нам здався більш квадратним і вертикальнішим, ніж модель першого покоління. Він має більш прямокутні фари, розташовані високо на передній частині. У нас також склалося враження, що у цього кросовера став більший дорожній просвіт.

Шпигуни показали Opel Crossland нового покоління

Зверніть увагу на жовті акценти попереду автомобіля, його боках, а також на колесах і на багажнику. Навіщо так виділили цей тестовий Crossland? На це запитання ми не можемо відповісти. Можливо, це пов'язано з силовою установкою або комплектацією.

Які зміни відбулися у салоні – не відомо. Судячи з інших новинок компанії Opel, Crossland другого покоління матиме нове обладнання та нові технології.

У лінійці двигунів, як і раніше, будуть дизельні та бензинові силові агрегати, але з'явиться також версія з електричною силовою установкою. Про це Opel повідомив ще у березні 2022 року. Нагадаємо, до 2028 року ця німецька компанія планує повністю відмовитися від випуску автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Шпигуни показали Opel Crossland нового покоління

Opel офіційно представить Opel Crossland другого покоління у 2024 році, але не виключено, що його привезуть у вересні 2023 року на автосалон у Мюнхені. У продажу він точно з'явиться лише у 2024 році.

В Україні зараз Opel Crossland коштує від 663 тисяч гривень. Це комплектація Edition з 1,2-літровим бензиновим двигуном PureTech потужністю 82 к.с. і 118 Нм крутного моменту, який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Раніше ми розповіли про те, що у 2024 році з'явиться кросовер Opel Grandland нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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