Шпигуни показали Opel Crossland нового покоління

Компанія Opel, що належить концерну Stellantis, почала тестувати на дорогах загального користування Opel Crossland нового, другого, покоління. Його офіційна прем'єра відбудеться, можливо, у вересні 2023 року на автосалоні у Мюнхені.

Opel Crossland – це середньорозмірний кросовер, який випускають із 2017 року. Іноді його чомусь відносятть до сегменту компактних і навіть субкомпактних кросоверів. Але це середньорозмірний кросовер. У модельній лінійці Opel він знаходиться між Mokka та Grandland.

Довжина Crossland складає 4217 мм, ширина – 1765 мм (з дзеркалами – 1976 мм), висота – 1605 мм, а колісна база – 1605 мм. Споряджена маса – 1174 кг.

Crossland другого покоління тестують у добре закамуфльованому вигляді, тому поки що важко сказати щось конкретне про його дизайн. Він нам здався більш квадратним і вертикальнішим, ніж модель першого покоління. Він має більш прямокутні фари, розташовані високо на передній частині. У нас також склалося враження, що у цього кросовера став більший дорожній просвіт.

Зверніть увагу на жовті акценти попереду автомобіля, його боках, а також на колесах і на багажнику. Навіщо так виділили цей тестовий Crossland? На це запитання ми не можемо відповісти. Можливо, це пов'язано з силовою установкою або комплектацією.

Які зміни відбулися у салоні – не відомо. Судячи з інших новинок компанії Opel, Crossland другого покоління матиме нове обладнання та нові технології.

У лінійці двигунів, як і раніше, будуть дизельні та бензинові силові агрегати, але з'явиться також версія з електричною силовою установкою. Про це Opel повідомив ще у березні 2022 року. Нагадаємо, до 2028 року ця німецька компанія планує повністю відмовитися від випуску автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Opel офіційно представить Opel Crossland другого покоління у 2024 році, але не виключено, що його привезуть у вересні 2023 року на автосалон у Мюнхені. У продажу він точно з'явиться лише у 2024 році.

В Україні зараз Opel Crossland коштує від 663 тисяч гривень. Це комплектація Edition з 1,2-літровим бензиновим двигуном PureTech потужністю 82 к.с. і 118 Нм крутного моменту, який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Раніше ми розповіли про те, що у 2024 році з'явиться кросовер Opel Grandland нового покоління.