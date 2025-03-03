У Німеччині автівка влетіла у натовп: є загиблі та понад 20 поранених

У понеділок, 3 березня, в центрі Мангейма (Німеччина) машина на швидкості наїхала на людей. Унаслідок події дві особи загинули та ще 25 отримали поранення.

Про це пише Bild.

Видання зазначає, що інцидент стався якраз у період карнавального сезону на головній площі. У результаті цього з 25 поранених щонайменше 15 мають серйозні поранення, інформує Апостроф.

Нині для підготовки до надання допомоги постраждалим у лікарні впровадили план ліквідації надзвичайних ситуацій. Всього задіяли вісім травматологічних бригад як дорослих, так і дитячих.

Тим часом підозрюваного водія автівки вже заарештували. Втім правоохоронці радять громадянам, які мешкають на найближчих до місця подій вулицях, за можливості залишатися вдома.

Також міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер скасувала свій візит на парад Троянд у Кельні, щоб поїхати до Мангейма. Прем’єр-міністр Баден-Вюртемберга Вінфрід Кречманн також хоче отримати картину ситуації на місці події.


Тетяна Карпенко, Апостроф





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