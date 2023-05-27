У Німеччині тестують Toyota C-HR нового покоління

Фотошпигуни помітили під час тестів у Німеччині Toyota C-HR нового, другого, покоління. Ця новинка офіційно дебютує вже зовсім скоро – наприкінці 2023 року.

Компанія Toyota випускає Toyota C-HR із 2016 року. У 2019 році кросовер зазнав серйозного оновлення. Цей автомобіль швидко став одним із лідерів у сегменті компактних кросоверів у багатьох країнах світу. Вже кілька років ведеться розробка CHR другого покоління.

Нову Toyota C-HR помітили під час тестів на німецькій гоночній трасі у Нюрбургрингу. Цей кросовер покритий тонкою плівкою, яка не дуже приховує його стиль.

У нас склалося враження, що серійний Toyota C-HR другого покоління дуже схожий на концепт Toyota C-HR Prologue, представлений уперше у грудні 2022 року. Так, звичайно, між ними є відмінності, але не суттєві.

Наприклад, у нового C-HR меньші колеса, ніж у Prologue. Крім того, у серійної версії не такі агресивні бампери та фари, як у концепту. Велика передня решітка має стільниковий малюнок і включає протитуманні фари, але, здається, що вона повністю або майже повністю закрита.

У нового Toyota C-HR сенсорні дисплеї панелі приладів та інформаційно-розважальної системи будуть розділені. Це цікаве рішення, враховуючи, що в переважній більшості сучасних кросоверів дисплеї панелі приладів і мультимедійної системи об'єднані в одне ціле.

Toyota стверджує, що новий C-HR буде більш просторим та практичним, ніж модель другого покоління. Це означає, що він матиме просторий салон і місткий багажник. Для такого компактного кросовера, як Toyota C-HR, це дуже важливо.

Які силові агрегати увійдуть до лінійки двигунів - ще точно не відомо. Раніше Toyota говорила, що у C-HR другого покоління будуть версії з "м'якою" гібридною силовою установкою та повноцінною силовою установкою. Це можуть бути такі ж гібридні силові установки, як і у Toyota Prius.

Цілком можливо, що Toyota C-HR другого покоління матиме версію з електричною силовою установкою. У Китаї зараз є C-HR першого покоління з електричною силовою установкою.

Нагадаємо, раніше експерти американської компанії J. D. Power назвали п'ять найнадійніших автомобілів компанії Toyota.