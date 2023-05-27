У Німеччині тестують Toyota C-HR нового покоління

Фотошпигуни помітили під час тестів у Німеччині Toyota C-HR нового, другого, покоління. Ця новинка офіційно дебютує вже зовсім скоро – наприкінці 2023 року.

У Німеччині тестують Toyota C-HR нового покоління

Компанія Toyota випускає Toyota C-HR із 2016 року. У 2019 році кросовер зазнав серйозного оновлення. Цей автомобіль швидко став одним із лідерів у сегменті компактних кросоверів у багатьох країнах світу. Вже кілька років ведеться розробка CHR другого покоління.

Нову Toyota C-HR помітили під час тестів на німецькій гоночній трасі у Нюрбургрингу. Цей кросовер покритий тонкою плівкою, яка не дуже приховує його стиль.

У нас склалося враження, що серійний Toyota C-HR другого покоління дуже схожий на концепт Toyota C-HR Prologue, представлений уперше у грудні 2022 року. Так, звичайно, між ними є відмінності, але не суттєві.

Наприклад, у нового C-HR меньші колеса, ніж у Prologue. Крім того, у серійної версії не такі агресивні бампери та фари, як у концепту. Велика передня решітка має стільниковий малюнок і включає протитуманні фари, але, здається, що вона повністю або майже повністю закрита.

У Німеччині тестують Toyota C-HR нового покоління

У нового Toyota C-HR сенсорні дисплеї панелі приладів та інформаційно-розважальної системи будуть розділені. Це цікаве рішення, враховуючи, що в переважній більшості сучасних кросоверів дисплеї панелі приладів і мультимедійної системи об'єднані в одне ціле.

Toyota стверджує, що новий C-HR буде більш просторим та практичним, ніж модель другого покоління. Це означає, що він матиме просторий салон і місткий багажник. Для такого компактного кросовера, як Toyota C-HR, це дуже важливо.

Які силові агрегати увійдуть до лінійки двигунів - ще точно не відомо. Раніше Toyota говорила, що у C-HR другого покоління будуть версії з "м'якою" гібридною силовою установкою та повноцінною силовою установкою. Це можуть бути такі ж гібридні силові установки, як і у Toyota Prius.

У Німеччині тестують Toyota C-HR нового покоління

Цілком можливо, що Toyota C-HR другого покоління матиме версію з електричною силовою установкою. У Китаї зараз є C-HR першого покоління з електричною силовою установкою.

Нагадаємо, раніше експерти американської компанії J. D. Power назвали п'ять найнадійніших автомобілів компанії Toyota.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Дизайнери вперше показали нову Skoda Octavia CombiДизайнери вперше показали нову Skoda Octavia Combi
Польща домовляється про закупівлю у Швеції літаків дальнього радіолокаційного виявленняПольща домовляється про закупівлю у Швеції літаків дальнього радіолокаційного виявлення
Київ отримав мікроавтобус для перевезення людей із інвалідністюКиїв отримав мікроавтобус для перевезення людей із інвалідністю
Росія підробила дані автоматичної ідентифікаційної системи в Чорному морі – британська розвідкаРосія підробила дані автоматичної ідентифікаційної системи в Чорному морі – британська розвідка
Opel офіційно представив нову CorsaOpel офіційно представив нову Corsa
Блок рекламы


Похожие новости
Посадовець «Укрзалізниці» разом із підрядниками створив корупційну схему і отримав Toyota CamryПосадовець «Укрзалізниці» разом із підрядниками створив корупційну схему і отримав Toyota Camry
ЗСУ можуть отримати японські Mitsubishi Type 73 та Toyota Type 73ЗСУ можуть отримати японські Mitsubishi Type 73 та Toyota Type 73
У Мережі вперше показали нову Toyota CamryУ Мережі вперше показали нову Toyota Camry
"Укрзалізниця" анонсувала запуск до Євросоюзу нового типи поїздів"Укрзалізниця" анонсувала запуск до Євросоюзу нового типи поїздів
Дизайнери показали Dacia Duster третього поколінняДизайнери показали Dacia Duster третього покоління
Почалися дорожні випробування Nissan Juke нового поколінняПочалися дорожні випробування Nissan Juke нового покоління
Стало відомо, коли з'явиться Kia Rio нового поколінняСтало відомо, коли з'явиться Kia Rio нового покоління
Українське посвідчення водія тепер можна обміняти у НімеччиніУкраїнське посвідчення водія тепер можна обміняти у Німеччині
У Європі почалися продажі нового бюджетного електрокара Ligier MyliУ Європі почалися продажі нового бюджетного електрокара Ligier Myli
Почалися дорожні випробування нового кросовера Peugeot E-5008Почалися дорожні випробування нового кросовера Peugeot E-5008
Последние новости
Подгружаем последние новости