Український аналог "Ланцета" вже нищить росіян на фронті: ЗМІ озвучили технічні характеристики нового безпілотника
Зараз він на етапі доведення, яке відбувається під час бойових дій. Вже є випадок успішного ураження техніки ворога.
Кілька днів тому президенту Володимир Зеленському представили український аналог БпЛА "Ланцет" — баражуючого боєприпасу, який може атакувати рухомі та статичні цілі та нести вибухівку, вага якої становить 3 кг. Такий дрон здатен уражати об'єкти на відстані близько 100 км.
В українського "Ланцета" електричний двигун, а запускається він з катапульти. Х-подібний фюзеляж дрона забезпечує високу маневровість та дає змогу атакувати об'єкти в русі з різних траєкторій, в тому числі під прямим кутом.
Максимальна швидкість БпЛА — 180 км, тож його цілями можуть бути об'єкти, які рухаються не більше 130 км/год: безпілотники "Орлан-10", Zala, російські "Ланцети" та зависаючі або пролітаючі на зустрічних курсах гелікоптери. У дрон також вбудований високонадійний модуль шифрованого зв’язку — AES256. Завдяки йому БпЛА може працювати в умовах активної роботи РЕБ. Також у нього є система "машинного зору". ЇЇ завдання — захоплення об’єктів та автоматичне донаведення на ціль.
БпЛА також може бути ретранслятором, який працює на великих відстанях та з хорошим зв'язком. Він здатен шукати ціль, стежити за нею, очікуючи на підліт ударного БпЛА, а потім контролювати наслідки ураження.
"Наразі безпілотний комплекс знаходиться на етапі доведення. Воно відбувається в умовах постійних застосувань в зоні бойових дій", — наголошують ЗМІ.
"Ланцет" - один з найбільш ефективних російських безпілотників, які окупаційні сили використовують зараз на фронті. Їх росіяни застосовують переважно для знищення або пошкодження великих та важливих цілей, як-от систем ППО чи артилерії. Ці БпЛА випускають у двох версіях: важкій — це "Ланцет-3", вага якого становить 12 кг, а також легкій — "Ланцет-1" з вагою 5 кг.