Український аналог "Ланцета" вже нищить росіян на фронті: ЗМІ озвучили технічні характеристики нового безпілотника

Зараз він на етапі доведення, яке відбувається під час бойових дій. Вже є випадок успішного ураження техніки ворога.

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Кілька днів тому президенту Володимир Зеленському представили український аналог БпЛА "Ланцет" — баражуючого боєприпасу, який може атакувати рухомі та статичні цілі та нести вибухівку, вага якої становить 3 кг. Такий дрон здатен уражати об'єкти на відстані близько 100 км. УП та "Мілітарний" розповідають, що це озброєння вже працює на фронті проти окупантів, відомо навіть про перше ураження ворожого ЗРК. Але поки що назва та ціна дрона залишаються у таємниці, інформує ZN.ua .

В українського "Ланцета" електричний двигун, а запускається він з катапульти. Х-подібний фюзеляж дрона забезпечує високу маневровість та дає змогу атакувати об'єкти в русі з різних траєкторій, в тому числі під прямим кутом.

Максимальна швидкість БпЛА — 180 км, тож його цілями можуть бути об'єкти, які рухаються не більше 130 км/год: безпілотники "Орлан-10", Zala, російські "Ланцети" та зависаючі або пролітаючі на зустрічних курсах гелікоптери. У дрон також вбудований високонадійний модуль шифрованого зв’язку — AES256. Завдяки йому БпЛА може працювати в умовах активної роботи РЕБ. Також у нього є система "машинного зору". ЇЇ завдання — захоплення об’єктів та автоматичне донаведення на ціль.

БпЛА також може бути ретранслятором, який працює на великих відстанях та з хорошим зв'язком. Він здатен шукати ціль, стежити за нею, очікуючи на підліт ударного БпЛА, а потім контролювати наслідки ураження.

"Наразі безпілотний комплекс знаходиться на етапі доведення. Воно відбувається в умовах постійних застосувань в зоні бойових дій", — наголошують ЗМІ.

"Ланцет" - один з найбільш ефективних російських безпілотників, які окупаційні сили використовують зараз на фронті. Їх росіяни застосовують переважно для знищення або пошкодження великих та важливих цілей, як-от систем ППО чи артилерії. Ці БпЛА випускають у двох версіях: важкій — це "Ланцет-3", вага якого становить 12 кг, а також легкій — "Ланцет-1" з вагою 5 кг.