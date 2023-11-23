Страйк польських перевізників: помер ще один український водій

Водій кермував авто з харківськими номерами.

На території Польщі, неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де починаючи з 6 листопада страйкують польські перевізники, помер ще один український водій. Про це в етері Суспільного заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, інформує ZN.ua.

Страйк польських перевізників: помер ще один український водій
© EPA-EFE/Darek Delmanowicz

"Вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці. Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади. Я розумію, що скоріше за все причини там фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли вони зможуть попасти в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є", — сказав він.

За його словами, померлий водій їхав на машині з харківськими номерами. Ім'я водія відоме, але Балін не назвав його.

Нагадаємо, що 11 листопада у Польщі, на парковці неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", очікуючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України.

Через протест польських перевізників на ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова" і "Рава-Руська – Гребенне" заблоковані кілька тисяч вантажівок, а черги подекуди сягають 40 кілометрів. Протестувальники вимагають повернути необхідність отримання дозволів для українських транспортних фірм, посилення правил перевезення, запровадження окремої черги в "єЧерзі" для транспорту із номерами ЄС, створення окремої черги для порожніх вантажівок, забезпечення доступу до системи "Шлях".


Олена Середа, ZN.ua





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