Україна отримала 100 польських бронетранспортерів Rosomak

Польща вже передала Україні близько 100 бронетранспортерів Rosomak. Таку цифру під час прес-конференції назвав міністр оборони США Ллойд Остін.

За даними польського видання Defence24, більшість із цих бойових машин – це не бронетранспортери, а БМП (бойові машини піхоти) з баштою Hitfist-30P, а також інші спеціалізовані варіанти.

У квітні 2023 року український президент Володимир Зеленський після зустрічі у Варшаві із президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив, що Україна отримає 200 польських бронетранспортерів Rosomak, а не 100, як очікувалося раніше. Гроші на їхню покупку мали виділити США та Євросоюз.

На озброєнні ЗСУ вже є 100 бронетранспортерів Rosomak. Польща має передати українським захисникам ще 100 таких бойових машин. Але чи зробить вона це - зараз сказати важко. Справа в тому, що між Україною та Польщею останнім часом розгорілася суперечка з приводу зерна. Польща запровадила тимчасову заборону на українське зерно (але транзит українського зерна поляки не заборонили). Україна оскаржує це рішення у міжнародних організаціях.

Сподіваємося, що Київ та Варшава залагодять розбіжності щодо українського зерна, і ЗСУ отримають ще 100 бронетранспортерів Rosomak. За даними українських ЗМІ, бойові машини Rosomak використовує, наприклад, 44-а окрема механізована бригада ЗСУ.

Що це за "Росомаха"? Які її основні тактико-технічні характеристики? Як цю бойову машину можна використати проти російських окупантів?

Rosomak – це колісний бронетранспортер, розроблений компанією Rosomak S.A. на базі фінського БТР Patria. Ці польські бойові машини виготовляє фінська компанія Patria Oyj. На озброєнні армії Польщі знаходиться близько 1000 бронетранспортерів Росомак. Їхнє головне завдання – доставка піхоти на поле бою та вогнева підтримка. Броня складається із двох шарів.

Довжина Rosomak складає 7,7 м, ширина – 2,8 м, висота – 2,3 м. Він оснащується 6-циліндровим дизельним двигуном потужністю 480 або 543 к.с. Вага – 22 т. Запас ходу – 800 км. Максимальна швидкість – 100 км/год.

Оскільки Україна отримала версію БМП з баштою Hitfist-30P, то, отже, йдеться про Rosomak-M1. Це наймасовіша версія Rosomak. Башта оснащена автоматичною гарматою Bushmaster II калібру 30 мм та кулеметом UKM-2000C калібру 7,62 мм. Є можливість встановлення протитанкових ракет Spike-LR.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща передасть Україні новітні штурмові гвинтівки Grot.