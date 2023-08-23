Україна спільно зі Швецією виготовлятиме БМП CV-90

Вони вже застосовуються на полі бою.

Представники України та Швеції в суботу підписали декларацію про намір стосовно спільного виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV-90. Про це на пресконференції заявив шведський прем'єр Ульф Крістерссон, пише "Європейська правда" , інформує ZN.ua .

"Щиро вітаю сьогоднішню заяву про наміри, підписану ту кілька хвилин тому – спільне бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо виробництва, навчання й обслуговування платформи CV-90", – зазначив прем'єр-міністр Швеції.

Він також нагадав, що з лютого 2022 року загальна двостороння допомога Києву з боку Стокгольма становить 2,2 мільярда євро, включно з останнім пакетом військової допомоги на 270 мільйонів євро.

"Дозвольте запевнити: для мого уряду в зовнішньополітичній сфері немає важливішого завдання, ніж підтримка України в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Україна бореться за нас, за всі європейські демократії", – наголосив Крістерссон.