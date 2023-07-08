Україна та Азербайджан домовились про квоти на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік

Загальна квота для обох країн становитиме 11550 дозволів.

За результатами засідання українсько-азербайджанської Змішаної комісії про міжнародне автомобільне сполучення, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України з Агентством наземного транспорту Азербайджану домовились про квоти дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік. Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, інформує ZN.ua.

Україна та Азербайджан домовились про квоти на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік

Україна та Азербайджан на наступний рік домовились про:

  • збільшення універсальних дозволів на 88% для кожної країни;
  • можливість обміну дозволами окремо для транзитних перевезень;
  • надання дозволів для виконання нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Квота для перевізників на 2024 рік становитиме 11 550 дозволів для кожної країни. З них:

  • 6000 універсальних;
  • 5000 транзитних;
  • 500 на перевезення до та з третіх країн;
  • 50 універсальних дозволів для пасажирських перевезень.

Також на засіданні ухвалили рішення про обмін у цьому році універсальною квотою дозволів у кількості 2000 штук.

Також на засіданні Мінінфраструктури ініціювало можливість лібералізації міжнародних вантажних перевезень між Україною та Азербайджаном. Сторони вивчать можливість запровадження такого механізму та нададуть відповідь у рамках роботи Змішаної комісії.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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