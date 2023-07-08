Україна та Азербайджан домовились про квоти на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік
Загальна квота для обох країн становитиме 11550 дозволів.
За результатами засідання українсько-азербайджанської Змішаної комісії про міжнародне автомобільне сполучення, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України з Агентством наземного транспорту Азербайджану домовились про квоти дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік. Про це
Україна та Азербайджан на наступний рік домовились про:
- збільшення універсальних дозволів на 88% для кожної країни;
- можливість обміну дозволами окремо для транзитних перевезень;
- надання дозволів для виконання нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.
Квота для перевізників на 2024 рік становитиме 11 550 дозволів для кожної країни. З них:
- 6000 універсальних;
- 5000 транзитних;
- 500 на перевезення до та з третіх країн;
- 50 універсальних дозволів для пасажирських перевезень.
Також на засіданні ухвалили рішення про обмін у цьому році універсальною квотою дозволів у кількості 2000 штук.
Також на засіданні Мінінфраструктури ініціювало можливість лібералізації міжнародних вантажних перевезень між Україною та Азербайджаном. Сторони вивчать можливість запровадження такого механізму та нададуть відповідь у рамках роботи Змішаної комісії.