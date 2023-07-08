Україна та Азербайджан домовились про квоти на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік

Загальна квота для обох країн становитиме 11550 дозволів.

За результатами засідання українсько-азербайджанської Змішаної комісії про міжнародне автомобільне сполучення, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України з Агентством наземного транспорту Азербайджану домовились про квоти дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік. Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, інформує ZN.ua .

Україна та Азербайджан на наступний рік домовились про:

збільшення універсальних дозволів на 88% для кожної країни;

можливість обміну дозволами окремо для транзитних перевезень;

надання дозволів для виконання нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Квота для перевізників на 2024 рік становитиме 11 550 дозволів для кожної країни. З них:

6000 універсальних;

5000 транзитних;

500 на перевезення до та з третіх країн;

50 універсальних дозволів для пасажирських перевезень.

Також на засіданні ухвалили рішення про обмін у цьому році універсальною квотою дозволів у кількості 2000 штук.

Також на засіданні Мінінфраструктури ініціювало можливість лібералізації міжнародних вантажних перевезень між Україною та Азербайджаном. Сторони вивчать можливість запровадження такого механізму та нададуть відповідь у рамках роботи Змішаної комісії.