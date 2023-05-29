Україна може отримати від Австралії бронеавтомобілі Hawkie

Україна може отримати від Австралії у рамках військової допомоги бронеавтомобілі Hawkie. З відповідним проханням до свого австралійського колеги звернувся український міністр оборони Олексій Рєзніков.

Україна може отримати від Австралії бронеавтомобілі Hawkie

За його словами, бронеавтомобілі Hawkie можуть дуже допомогти українським бійцям під час майбутнього контрнаступу для звільнення тимчасово окупованих територій України. Скільки Україна попросила у Австралії таких бронеавтомобілів – не повідомляється.

Нагадаємо, у 2022 році Австралія передала Україні не менше 20 бронетранспортерів Bushmaster. Їхня загальна вартість склала близько 38 млн доларів. Ці бронетранспортери використовувалися ЗСУ під час звільнення тимчасово окупованих територій України у Херсонській та Харківській областях.

Що це за автомобіль Hawkie? Які його основні тактико-технічні показники? Як його найкраще використовувати?

Hawkie – це легка броньована повнопривідна машина. Її серійне виробництво розпочалося у 2016 році. Але насправді серійне виробництво почалося кілька років пізніше, оскільки в перших зразків було виявлено технічні проблеми (наприклад, виявлено проблеми з гальмами). В армії Австралії вона замінила армійські позашляховики Land Rover. Станом на літо 2022 року в австралійській армії було понад 230 бронемашин Hawkie.

Довжина Hawkie становить 5780 мм, ширина 2396 мм, а висота – 2300 мм. Вага – 7000 кг. Він оснащується шестициліндровим дизельним двигуном Steyr M16 з турбонаддувом потужністю 268 к.с. і 610 Нм крутного моменту, який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід – повний. Максимальна швидкість сягає 130 км/год. Запас ходу – 600 км.

Україна може отримати від Австралії бронеавтомобілі Hawkie

Екіпаж – від 4 до 6 осіб, це залежить від версії. Є версії на 2 та на 4 двері.

Бронювання – більше, ніж STANAG 4569 (Level 1). Є додатковий захист. Передбачено протимінний захист. Головне озброєння – 12,7 мм кулемет або 40 мм автоматичний гранатомет, бойовий модуль із 12,7 мм кулеметом, 40 мм автоматичним гранатометом або ПТРК.

Як бачимо, Hawkie – це далеко не бойова машина піхоти. Цей автомобіль більше підходить для патрулювання, розвідки, як машина зв'язку, для перевезення особового складу (у відповідній модифікації). Але такий легкий бронеавтомобіль все одно може дуже стати в нагоді ЗСУ.

Раніше стало відомо, що Словенія у рамках військової допомоги передала Україні 20 бронетранспортерів Valuk. Такий БТР оснащується кулеметом калібру 12,7 мм або автоматичним гранатометом калібру 40 мм.


Максимов Віталій, Тудей





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