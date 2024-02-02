Україна запропонує Румунії побудувати автобан біля кордону

У Чернівецькій області може з’явитися новий вантажний пункт пропуску на кордоні з Румунією.

Україна запропонує Румунії побудувати автобан біля кордону
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Україна хоче залучити Румунію до будівництва трансрумунського автобану Бухарест – Сірет біля кордону з Україною і для цього розділити його на дві дороги. В Чернівецькій обладміністрації пропонують, що одна з них буде закінчуватися в пункті пропуску "Порубне – Сірет", а друга – в сусідньому ще не побудованому пункті "Біла Криниця – Клімеуць", повідомив голова області Руслан Запаранюк в інтерв'ю Укрінформу, інформує ZN.ua.

"Ми ж бачили нещодавно повідомлення, що в Румунії будують автобан з Бухареста до Сучави. І він буде доходити аж до Сірета, що навпроти нашого пункту пропуску "Порубне". У зв’язку з цим у нас є ще одна ідея. Якщо автобан зайде до Сірета, далі вантажні автомобілі ж не зможуть іти через центр їхнього прикордонного міста. Тому хочемо їм запропонувати цей автобан відвести вбік до пункту пропуску "Біла Криниця". Це близько 12-14 кілометрів дороги. А сюди на "Порубне" ішов би далі собі легковий транспорт", – сказав Запарнюк.

По нинішньому проєкту далі цей автобан мав би переходити в українську трасу М-19. Якби він вклинився у "Білу Криницю", то можна було б пустити транспорт двома потоками: одну частину – по М-19 на Київ, а другу – на Львів та Польщу.

Відкриття пункту пропуску "Біла Криниця" поки що залишається неблизькою перспективою через відсутність грошей, визнав Запарнюк. Але технічно Україна готова до його відкриття: "Далі тільки реальне виділення ресурсу і будівельні роботи".

Якщо його побудувати, пункти пропуску "Красноїльськ" і "Дяківці" можна буде вивільнити від вантажного транспорту, сказав голова Чернівецької області.

Повідомлялось, що член Сенату румунського парламенту й лідер націоналістичної партії Альянс за союз румунів (AUR) Клаудіу Тарзіу заявив, що хоче анексувати українські території (Бессарабію та Буковину).


Олена Середа, ZN.ua





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