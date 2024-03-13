Xiaomi почне продажі свого першого електромобіля до кінця місяця. Акції різко зросли

Китайська Xiaomi 12 березня заявила, що почне поставки свого першого електромобіля моделі SU7 цього місяця, виходячи на найбільший у світі автомобільний ринок на тлі жорсткої цінової війни. Про це повідомляє Reuters.

Xiaomi почне продажі свого першого електромобіля до кінця місяця. Акції різко зросли
Фото:autonews.autoua.net

Що відомо

Виробник смартфонів, п’ятий за величиною в Китаї, повідомив, що прийматиме замовлення в 59 магазинах у 29 містах по всій країні. Презентація запланована на 28 березня.

Після заяви компанії під час ранкових торгів акції Xiaomi зросли на 7%.

Під час презентації седана Speed Ultra 7 (SU7) у грудні 2023 року виконавчий директор Лей Цзюнь заявив, що Xiaomi планує стати одним із п’ятірки найкращих автовиробників світу.

Аналітики кажуть, що спільна операційна система автомобіля з популярними телефонами та іншими електронними пристроями Xiaomi сподобається існуючим клієнтам компанії.

Гігант виробництва смартфонів пообіцяв інвестувати 10 млрд дол в автомобілі протягом десяти років і є одним із небагатьох нових гравців на китайському ринку електромобілів, який отримав схвалення влади.

Що відомо про авто

Xiaomi SU7 — це продуктивний електричний седан, який має спортивний дизайн. Розміри електромобіля (Д/Ш/В), мм: 4997 1455. Колісна база — 3000 мм.

Акумулятор місткістю 101 кВт?год, запас ходу до 800 км.

Автомобіль розганяється до «сотні» за 2,78 секунди, максимальна швидкість становить 265 км/год.





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Xiaomi почне продажі свого першого електромобіля до кінця місяця. Акції різко зрослиXiaomi почне продажі свого першого електромобіля до кінця місяця. Акції різко зросли
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