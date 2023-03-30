У Європі почалися продажі нового бюджетного електрокара Ligier Myli

У Європі почалися продажі нового французького бюджетного електромобіля Ligier Myli. У стандартній комплектації він коштує від 13 199 євро.

Довжина Ligier Myli менше 3 метрів. Це дуже компактний автомобіль із електричною силовою установкою. Його головний конкурент на Старому континенті – французький електрокар Citroen Ami.

Нагадаємо, що компанію Ligier у 1968 році заснував колишній автогонщик Гі Ліжье. З 2008 року ця компанія випускає маленькі сіті-кари та електромобілі. Myli – це найновіший електромобіль у модельній лінійці Ligier.

Покупцям Myli пропонують у чотирьох комплектаціях: G.ood, I.deal, E.pic та R.ebel. І вже у стандартній комплектації великий набір обладнання. У стандартній комплектації, зокрема, є зарядний кабель для звичайної електричної розетки, комплект для ремонту шин, світлодіодні фари, світлодіодні денні ходові вогні, 13-дюймові сталеві колісні диски, електричні склопідйомники, система внутрішнього освітлення, шкіряна оббивка та інше.

У комплектації I.deal додатково є 14-дюймові алюмінієві колісні диски, закритий ящик для рукавичок, аудіо з MP3, Bluetooth.

У комплектації E.pic додатково є 15-дюймові алюмінієві колісні диски, обігрів лобового скла, килимок для багажника, інформаційно-розважальна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, подвійний роз'єм USB , камера заднього виду.

Топова комплектація R.ebel відрізняється спеціальним зовнішнім пакетом, чорною обробкою та чорними 15-дюймовими алюмінієвими колісними дисками.

Електрична силова установка складається з електродвигуна потужністю 7,6 к.с. і 10 Нм крутного моменту, та батареї на 4,14 кВтг, 8,28 кВтг або 12,42 кВтг. У версії Standard Range запас ходу складає 63 км, у версії Extended Range - 123 км, а у топової версії High Performance Range - 192 км. Максимальна швидкість сягає 45 км/год.

Для підзарядки батареї на 4,14 кВтг потрібно приблизно 2 години 30 хвилин, а для підзарядки батареї на 12,42 кВтг потрібно близько 6 годин 15 хвилин.

Як ми вже говорили, Ligier Myli у стандартній комплектації коштує від 13 199 євро. Топова версія R.ebel коштує 17 999 євро. Це ціни без урахування знижок та стимулів, які є у країнах Європи для електромобілів.

В Україні Ligier Myli, певне, навряд чи офіційно з'явиться у продажу. Але його українці можуть купити у країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Китаї розпочався продаж нового електромобіля Wuling Bingo, який у стандартній комплектації коштує від 10 100 доларів.