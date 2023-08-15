У Європі тестують нову Skoda Octavia: що в ній змінилося

Компанія Skoda готується до випуску на ринок оновленої Skoda Octavia. Фотошпигуни помітили цю новинку під час дорожніх тестів у Європі.

У оновленої Skoda Octavia закриті камуфляжем передня та задні частини. Саме там і відбулися зміни у дизайні. Цей автомобіль, судячи з фотографій, отримає нову решітку радіатора, нові фари майже прямокутної форми, нові бампери і видозмінені задні ліхтарі. Загалом жодних великих змін у дизайні кузова не буде.

Завдяки фотошпигунам ми з вами зараз можемо вперше заглянути до салону нової Octavia. Судячи з фотографій, центральна консоль не змінилася, а залишилася старою. На центральній консолі розташований великий екран інформаційно-розважальної системи. І цей екран здається нам трохи більшим, ніж у моделі поточного року випуску.

У салоні ми помітили емблему "4X4". Тобто, перед нами версія з повним приводом.

Чи відбулися зміни у лінійці двигунів – не повідомляється. Так як це не нове покоління Octavia, а лише оновлення, то ніяких серйозних змін в лінійці двигунів очікувати не потрібно. Можливо, деякі мотори модернізують з метою підвищення їхньої ефективності та зниження витрати палива.

Коли Skoda почне продавати оновлену Skoda Octavia? Вона у продажу з'явиться у 2024 році. Скільки вона коштуватиме – ще не відомо.

Skoda Octavia – це один із найпопулярніших автомобілів в Україні. Вживані Octavia вже давно входить до лідерів серед євроблях, які ввозять до нашої країни з Європи.

В Україні зараз Skoda Octavia у кузові фастбек коштує від 872 604 гривні. Це комплектація Active з 1,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 150 к.с., який працює з 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Версія з 8-ступінчастою автоматичною коробкою коштує від 934 451 грн.

Skoda Octavia у кузові універсал коштує від 905 214 гривень. Це теж комплектація Active з 1,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 150 к.с., який працює з 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Версія з 8-ступінчастою автоматичною коробкою коштує від 967 436 грн.

Є також версії з 1,6-літровим бензиновим та з 2,0-літровим дизельним моторами. Коробки передач різні.

Раніше стало відомо, що у Європі припинили продавати гібридну Skoda Octavia.