Нова Skoda Octavia з'явиться раніше, ніж очікувалося

Компанія Skoda планує навесні 2024 року випустити на ринок оновлену Skoda Octavia, тобто раніше, ніж очікувалося. Про це повідомив чеський сайт Auto.

Чеським журналістам вдалося дізнатися плани компанії Skoda щодо випуску не тільки нової Octavia, а й деяких інших моделей. Чеський автогігант найближчими роками запропонує покупцям кілька цікавих новинок.

Так, вже 4 жовтня 2023 року дебютує кросовер Skoda Kodiaq нового покоління. Раніше його кілька разів вже бачили під час дорожніх випробувань. Щоправда, у сильно закамуфльованому вигляді. Продаж нового Kodiaq розпочнеться в першій половині 2024 року (скоріше за все, навесні).

Також у першій половині 2024 року розпочнеться продаж Skoda Superb нового покоління. Офіційну прем'єру цієї новинки заплановано на 2 листопада 2023 року. Це буде вже четверте покоління Skoda Superb. Покупцям його запропонують у двох варіантах кузова – ліфтбек та універсал. Skoda каже, що Superb четвертого покоління "встановить нові стандарти комфорту та простору". Звучить інтригуюче, погодьтеся.

У травні 2024 року почнуться продажі оновленої Skoda Octavia. Тобто раніше, ніж очікувалося. Вона дебютує на початку наступного року. Нова Octavia отримає деякі зміни в дизайні, салоні, а також нові технології.

На початку 2024 року (швидше за все, у лютому) публіці покажуть новий компактний електричний кросовер Skoda Elroq. Замовлення на нього почнуть приймати у середині 2023 року. Але дилери цю новинку отримають лише у першій половині 2025 року.

Elroq збудують на новій платформі SSP. Він оснащуватиметься одним електромотором. У нього буде кілька версій, у тому числі спортивна RS, у якої потужність електромотора складе 200 к.с. Зовні Elroq трохи нагадуватиме концепт Skoda Vision 7S, який публіці показали ще у 2022 році.

В Україні зараз найдоступніша модель Skoda – Skoda Fabia. Вона у стандартній комплектації Active коштує від 614 084 гривень. Цей компактний автомобіль оснащується 1,0 л бензиновим двигуном потужністю 80 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Інших варіантів двигунів у Fabia в Україні немає.

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали, яким буде новий електичний компактний кросовер Skoda Elroq, який у модельній лінійці компанії Skoda замінить Skoda Fabia.