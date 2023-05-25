Дизайнери вперше показали нову Skoda Octavia Combi

Компанія Skoda планує розробити та випустити на ринок у 2026 році нову Skoda Octavia Combi. Дизайнери чеського видання Auto на рендерних зображеннях показали, як приблизно виглядатиме ця новинка.

У багатьох країнах світу в останні роки інтерес до седанів, хетчбеків та універсалів помітно знизився. Багато покупців воліють купувати тепер кросовери. Але в Європі, як і раніше, наразі теж популярні універсали. Тому компанія Skoda продовжить їх випускати.

Skoda Octavia Combi – це один із найпопулярніших універсалів на європейському ринку. У 2026 році з'явиться нове покоління цієї моделі. У цієї новинки будуть, як і раніше, двигуни внутрішнього згоряння, але вона отримає також версію з електричною силовою установкою.

Поки що дуже мало відомо про дизайн нової Octavia Combi. Зрозуміло, що вона отримає елементи від нового стилю дизайну Skoda, який називається Modern Solid. Цей автомобіль матиме просторий салон і великий багажник (близько 600 літрів).

На рендерному зображенні Octavia Combi нового покоління ми помітили також елементи дизайну концепту Skoda Vision 7S. Нагадаємо, що на базі концепту Vision 7S компанія Skoda створить електричний кросовер. У продажу він з'явиться також у 2026 році.

Яка буде електрична силова установка у новому універсалу Octavia Combi – ще не відомо. Цими технологіями поділиться концерн Volkswagen, якому зараз належить чеський автогігант.

Скода останнім часом почала робити акцент на розробку та випуск електромобілів. До 2027 року у випуск електромобілів на чеському заводі в Младо-Болеславі компанія Skoda планує інвестувати 132 млрд крон. Вже у 2024 році розпочнеться серійне виробництво нового електричного кросовера Skoda Elroq.

В Україні зараз універсал Skoda Octavia Combi коштує від 904 840 гривень. Це комплектація Active з 1,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 150 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач. 2,0-літровий дизель доступний лише з комплектацією Style.

Ліфтбек Skoda Octavia в Україні коштує від 871 855 гривень. У стандартній комплектації теж 1,4-літровий бензиновий двигун потужністю 150 к.с. та механічна коробка передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які оновлені та нові автомобілі компанія Skoda планиє випустити на ринок у найближчі 3-5 років.