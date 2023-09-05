"Українська бронетехніка" представила оновлений бронеавтомобіль "Новатор"

ТОВ "Українська бронетехніка" на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPOв Кельце, Польща, представила нову модифікацію СБА "Новатор" - 10-місний бронеавтомобіль.

"Створенням нової версії "Новатора" ми продовжуємо розвиток нашої автомобільної лінійки. 10-місний бронеавтомобіль - це максимально актуалізована, оновлена з урахуванням вимог часу версія СБА "Новатор", який з 2018 року постачається Силам Оборони України та на сьогоднішній день пройшов випробовування як часом, так і, що важливо, боями", - розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, інформує Апостроф .

За його словами, модифікація розроблялася з урахуванням досвіду використання авто в бойових умовах. Серед новацій – покращена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність.

"Машина зроблена на шасі Ford, яке широко використовують виробники бронетехніки. Головна проблема, яку доводиться долати, це збільшення максимального навантаження на базове шасі. У Fordа воно складає 8845 кг. Нашим конструкторам вдалося вирішити цю проблему за допомогою використання для бронювання сучасної тоншої та твердішої броні та з допомогою модернізації підвіски. Такі рішення дозволили спроектувати машину, яка відповідає вимогам сучасної війни", - розповів Бельбас.

Оновлена версія "Новатора" має посилений протимінний захист. Бронеавтомобіль здатний працювати в різних кліматичних умовах та на різних типах доріг, включаючи бездоріжжя.

"Як і попередня версія 10-місний "Новатор" побудований за модульним принципом і є, фактично, універсальною платформою, яка завдяки високому ступеню адаптації, може використовуватися для виконання різноманітних бойових завдань та на яку можна інтегрувати різноманітне озброєння і бойові модулі", - додав Бельбас.

Дослідний зразок машини, який представлений на форумі в Польщі, після виставки буде проходити державні випробовування.