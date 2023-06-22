В Україні створюють перший бронеавтомобіль INGUAR

Українська компанія INGUAR розпочала створювати перший прототип свого бронеавтомобіля. Якщо INGUAR вдасться, то його через деякий час можуть прийняти на озброєння ЗСУ.

В Україні створюють перший бронеавтомобіль INGUAR

Про те, що компанія "INGUAR" планує створити бронеавтомобіль, стало відомо восени 2022 року. Але тоді тільки представили концепт цього бронеавтомобіля, призначеного, до речі, для виконання різних завдань, залежно від модифікації. Тепер компанія "INGUAR" отримала інвестиції для створення першого прототипу своєї бронемашини.

Це буде не концепт, а бронеавтомобіль. На нього встановлять озброєння. Він буде готовим до виконання бойових завдань.

INGUAR буде відноситися до класу MRAP. Це бойова колісна броньована машина з посиленим протимінним захистом. Але яке саме бронювання та який протимінний захист будуть у INGUAR – ще не відомо. Зрозуміло, що бронювання має бути не гіршим, ніж у аналогічних зарубіжних колісних бронеавтомобілів.

Передбачається, що буде ціла родина INGUAR – чотириколісні бронеавтомобілі та шестиколісні автомобілі.

Цей новий український бронеавтомобіль матиме кілька модифікацій. Принаймні так планують розробники. Наприклад, будуть машини для патрулювання, для розвідки, для доставки піхоти на полі бою, машини вогневої підтримки.

В Україні створюють перший бронеавтомобіль INGUAR

Яке озброєння отримає INGUAR? Це також залежатиме від модифікації. Наприклад, у машини вогневої підтримки може бути модуль з гарматою калібру 30 мм або модуль із двома ПТРК. У стандартній версії – великокаліберний кулемет.

Коли з'явиться тестовий прототип INGUAR - ще не повідомлялося. І, звісно, поки що рано говорити про те, що цей бронеавтомобіль обов'язково приймуть на озброєння ЗСУ. Це залежатиме від того, наскільки вдалим він вийде.

На озброєнні ЗСУ зараз є кілька вітчизняних та зарубіжних бронеавтомобілів класу MRAP. Це, наприклад, американські MaxxPro, британські Wolfhound та Mastiff, австралійські Bushmaster, німецькі Dingo, а також канадські Senator. Серед вітчизняних – виділимо бронеавтомобіль "Варта".

Бронеавтомобілі Mastiff використовують українські бійці під час контрнаступу, який розпочався на початку червня 2023 року, метою якого є звільнення тимчасово окупованих територій України. Ці броньовики вже довели свою ефективність у захисті членів екіпажів та десантників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий український бронетранспортер "Хорунжий" вже використовують у боях із російськими окупантами.


Максимов Віталій, Тудей





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