Створено перший електровелосипед без акумулятора

Виробництво акумуляторів потребує великої кількості природних ресурсів, таких як літій або рідкісноземельні елементи, що є витратним і часто неекологічним.

Створено перший електровелосипед без акумулятора
© Pi-Pop

Французький підприємець Адрієн Лельєвр, директор компанії STEE, розробив та запатентував електровелосипед під назвою Pi-Pop, в якому використовуються не літієві батареї, а суперконденсатори, пише Euronews.

Суперконденсатор працює за рахунок накопичення енергії електростатичним способом, а в літієвому акумуляторі енергія накопичується внаслідок хімічної реакції. Суперконденсатор може накопичувати та віддавати енергію дуже швидко, коли це необхідно. У випадку з велосипедом це означає накопичення енергії, коли людина крутить педалі або гальмує, і її використання для більш складних дій, таких як їзда вгору.

За оцінками Лельєвра, енергії, яку виділяє суперконденсатор, достатньо для подолання підйому на висоту 50 м за умови попередньої зарядки на рівному місці, що робить його придатним для використання приблизно в 80% європейських міст.

Компанія-виробник велосипеда STEE стверджує, що термін служби суперконденсатора становить від 10 до 15 років у порівнянні з п'ятьма-шістьма роками для літієвої батареї. Також не потрібно довго чекати, поки велосипед зарядиться, що є ще однією перевагою, порівняно з класичними електронними велосипедами.

Наразі компанія випускає 100 велосипедів Pi-Pop на місяць. До 2024 року планують збільшити цей показник до 1000.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Україна отримала 100 польських бронетранспортерів RosomakУкраїна отримала 100 польських бронетранспортерів Rosomak
В Україні ліквідували виробництво підробленого моторного мастилаВ Україні ліквідували виробництво підробленого моторного мастила
Volkswagen представив кросовер Tiguan третього поколінняVolkswagen представив кросовер Tiguan третього покоління
Створено перший електровелосипед без акумулятораСтворено перший електровелосипед без акумулятора
Друге судно з українським збіжжям вирушило з ЧорноморськаДруге судно з українським збіжжям вирушило з Чорноморська
Блок рекламы


Похожие новости
Volvo розробляє свій перший електричний мінівенVolvo розробляє свій перший електричний мінівен
В Україні створюють перший бронеавтомобіль INGUARВ Україні створюють перший бронеавтомобіль INGUAR
Китай побудував свій перший пасажирський літак, щоб конкурувати з Airbus та Boeing: здійснено перший політКитай побудував свій перший пасажирський літак, щоб конкурувати з Airbus та Boeing: здійснено перший політ
У Китаї офіційно показали перший гібридний Mercedes-Maybach (фото)У Китаї офіційно показали перший гібридний Mercedes-Maybach (фото)
До Херсона виїхав перший з початку вторгнення поїздДо Херсона виїхав перший з початку вторгнення поїзд
З Києва до Херсона сьогодні вирушить перший після окупації потягЗ Києва до Херсона сьогодні вирушить перший після окупації потяг
Ердоган перед виборами заявив, що Туреччина випускає перший вітчизняний електромобільЕрдоган перед виборами заявив, що Туреччина випускає перший вітчизняний електромобіль
Створено ідеальний автомобіль для військових ЗСУ
За два тижні в Україні запустять перший залізничний маршрут з європейською шириною коліїЗа два тижні в Україні запустять перший залізничний маршрут з європейською шириною колії
Китайці випустять перший в світі серійний автомобіль з підтримкою 5G
Последние новости
Подгружаем последние новости