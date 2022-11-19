До Херсона виїхав перший з початку вторгнення поїзд

Туди вирушили 200 пасажирів, які придбали «квитки до перемоги», інформує ZN.ua.

До Херсона виїхав перший з початку вторгнення поїзд
© Скріншот з відео

До звільненого з-під окупації Херсона 18 листопада ввечері вирушив перший з початку російського вторгнення поїзд «Укрзалізниці». Про це у своєму Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши відео з відправки поїзда.

Він повідомив, що у вагонах 200 пасажирів, які придбали квитки «до перемоги». Це спільній проєкт «Укрзалізниці» та UNITED24. Потяг у Херсон відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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