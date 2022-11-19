До Херсона виїхав перший з початку вторгнення поїзд

До звільненого з-під окупації Херсона 18 листопада ввечері вирушив перший з початку російського вторгнення поїзд «Укрзалізниці». Про це у своєму Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши відео з відправки поїзда.

Він повідомив, що у вагонах 200 пасажирів, які придбали квитки «до перемоги». Це спільній проєкт «Укрзалізниці» та UNITED24. Потяг у Херсон відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних.