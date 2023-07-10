Компанія Volvo розробляє свій перший електричний мінівен і вже навіть вивела його на дорожні тести. Фотошпигуни помітили цю новинку під час дорожніх тестів у Китаї.

Volvo планує офіційно представити новий електричний MPV наприкінці 2023 року, а у продажу він з'явиться у 2024 році. MPV – це мінівен підвищеної місткості та універсальності. Раніше шведський автогігант ще не мав MPV з електричною силовою установкою.

Автомобіль, що помітили фотошпигуни, покритий суцільним камуфляжем. Тим не менш, дещо про його дизайн можна сказати. Зовні електричний мінівен компанії Volvo схожий на мінівен Zeekr 009 від Geely. Це нас не здивувало, адже обидва ці автомобілі використовують одну й ту саму платформу SEA (Sustainable Experience Platform) компанії Geely.

Нагадаємо, що довжина Zeekr 009 складає 5206 мм, ширина – 2024 мм, висота – 1858 мм, а колісна база – 3205 мм. Це означає, що електричний мінівен Volvo може стати найбільшим легковим автомобілем цього шведського автовиробника.

Спереду ми помітили характерні ходові вогні, які є також у Volvo EX90 і EX30. Загалом виглядає цей мінівен дуже переконливо.

У салоні міститься 7 осіб (компонування 2-2-3). Салон також багато в чому нагадує салон Zeekr 009. Особливо це стосується сидінь. У другого ряду сидінь, мабуть, будуть підставки для ніг.

Так як Volvo відомий своїми ефективними технологіями безпеки, то його перший електричний мінівен також отримає сучасні системи безпеки, у тому числі активні системи безпеки та допомоги водієві.

Zeekr 009

Яку ця новинка матиме електричну силову установку – ще не відомо. Можливо, її запозичать у Zeekr 009. У нього силова установка складається із двох електромоторів загальною потужністю 544 к.с. і 686 Нм крутного моменту, і батареї на 116 кВтг і на 140 кВтг. Запас ходу – 702 км або 822 км, залежно від батареї.

Таким чином, перший електричний мінівен компанії Volvo багато чого запозичить від китайського Zeekr 009. Зовні вони трохи відрізнятимуться один від одного. І, мабуть, шведський мінівен коштуватиме дорожче, ніж 009.

Нагадаємо, раніше фотошпигуни показали новий маленький кросовер шведської компанії Volvo, який вже тестують на дорогах загального користування. Він називається Volvo EX30.