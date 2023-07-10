Volvo розробляє свій перший електричний мінівен

Компанія Volvo розробляє свій перший електричний мінівен і вже навіть вивела його на дорожні тести. Фотошпигуни помітили цю новинку під час дорожніх тестів у Китаї.

Volvo розробляє свій перший електричний мінівен

Volvo планує офіційно представити новий електричний MPV наприкінці 2023 року, а у продажу він з'явиться у 2024 році. MPV – це мінівен підвищеної місткості та універсальності. Раніше шведський автогігант ще не мав MPV з електричною силовою установкою.

Автомобіль, що помітили фотошпигуни, покритий суцільним камуфляжем. Тим не менш, дещо про його дизайн можна сказати. Зовні електричний мінівен компанії Volvo схожий на мінівен Zeekr 009 від Geely. Це нас не здивувало, адже обидва ці автомобілі використовують одну й ту саму платформу SEA (Sustainable Experience Platform) компанії Geely.

Нагадаємо, що довжина Zeekr 009 складає 5206 мм, ширина – 2024 мм, висота – 1858 мм, а колісна база – 3205 мм. Це означає, що електричний мінівен Volvo може стати найбільшим легковим автомобілем цього шведського автовиробника.

Volvo розробляє свій перший електричний мінівен

Спереду ми помітили характерні ходові вогні, які є також у Volvo EX90 і EX30. Загалом виглядає цей мінівен дуже переконливо.

У салоні міститься 7 осіб (компонування 2-2-3). Салон також багато в чому нагадує салон Zeekr 009. Особливо це стосується сидінь. У другого ряду сидінь, мабуть, будуть підставки для ніг.

Так як Volvo відомий своїми ефективними технологіями безпеки, то його перший електричний мінівен також отримає сучасні системи безпеки, у тому числі активні системи безпеки та допомоги водієві.

Volvo розробляє свій перший електричний мінівен
Zeekr 009

Яку ця новинка матиме електричну силову установку – ще не відомо. Можливо, її запозичать у Zeekr 009. У нього силова установка складається із двох електромоторів загальною потужністю 544 к.с. і 686 Нм крутного моменту, і батареї на 116 кВтг і на 140 кВтг. Запас ходу – 702 км або 822 км, залежно від батареї.

Таким чином, перший електричний мінівен компанії Volvo багато чого запозичить від китайського Zeekr 009. Зовні вони трохи відрізнятимуться один від одного. І, мабуть, шведський мінівен коштуватиме дорожче, ніж 009.

Нагадаємо, раніше фотошпигуни показали новий маленький кросовер шведської компанії Volvo, який вже тестують на дорогах загального користування. Він називається Volvo EX30.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У липні в Європі знімуть із конвеєра Ford FiestaУ липні в Європі знімуть із конвеєра Ford Fiesta
У Києві завершили будівництво мосту, який дозволить у кілька разів пришвидшити пересування столицеюУ Києві завершили будівництво мосту, який дозволить у кілька разів пришвидшити пересування столицею
Укрзалізниця змінила систему купівлі квитків в Інтернеті: про що потрібно знати пасажирамУкрзалізниця змінила систему купівлі квитків в Інтернеті: про що потрібно знати пасажирам
Volvo розробляє свій перший електричний мінівенVolvo розробляє свій перший електричний мінівен
Новий Volkswagen Tiguan PHEV вперше помітили під час тестівНовий Volkswagen Tiguan PHEV вперше помітили під час тестів
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні створюють перший бронеавтомобіль INGUARВ Україні створюють перший бронеавтомобіль INGUAR
Mitsubishi розробляє новий кросовер: стали відомі подробиціMitsubishi розробляє новий кросовер: стали відомі подробиці
Китай побудував свій перший пасажирський літак, щоб конкурувати з Airbus та Boeing: здійснено перший політКитай побудував свій перший пасажирський літак, щоб конкурувати з Airbus та Boeing: здійснено перший політ
Volkswagen продала свій завод в Калузі і остаточно залишає РосіюVolkswagen продала свій завод в Калузі і остаточно залишає Росію
Honda розробляє новий доступний кросоверHonda розробляє новий доступний кросовер
Замість Megane: компанія Renault розробляє новий кросоверЗамість Megane: компанія Renault розробляє новий кросовер
Dacia розробляє новий бюджетний бестселерDacia розробляє новий бюджетний бестселер
Новий китайський електричний мінівен коштує всього $4,200Новий китайський електричний мінівен коштує всього $4,200
Hyundai розробляє новий бюджетний кросоверHyundai розробляє новий бюджетний кросовер
Volkswagen розробляє для Європи дешевий електромобільVolkswagen розробляє для Європи дешевий електромобіль
Последние новости
Подгружаем последние новости