Renault розробляє новий дешевий кросовер

Компанія Renault розробляє новий бюджетний кросовер. Він має повторити успіх Dacia Sandero Stepway, який дуже популярний у Європі. Фотошпигуни помітили його під час дорожніх випробувань.

Renault розробляє новий дешевий кросовер

Як називатиметься цей новий французький кросовер – ще не відомо. Зараз він носить заводське кодове позначення HJF. Тестовий прототип цієї новинки вже тестують у Європі.

Але Renault не продаватиме цей новий компактний кросовер на Старому континенті. Він призначений для Південної Америки і, можливо, для Азії. Ця французька компанія планує посилити свої позиції в Південній Америці, і, зокрема, в Бразилії. З цією метою найближчими роками буде розроблено кілька нових бюджетних моделей автомобілів.

Відомо, що кросовер HJF створюється на платформі CMF-B. До речі, цю платформу компанія Dacia використовує для своїх нових моделей. Тобто технічно новий бюджетний кросовер буде частково пов'язаний із новим Sandero Stepway.

Renault розробляє новий дешевий кросовер

Кросовер HJF тестують у суцільному камуфляжі, тому поки важко сказати щось конкретне про його дизайн. Але загалом зрозуміло, яким він буде. Це буде гарний автомобіль з досить оригінальним дизайном кузова з фарами і решіткою радіатора, що запам'ятовуються.

Від салону не потрібно чекати чогось дуже великого. Думаємо, салон буде зроблений у мінімалістичному стилі, принаймні у стандартній комплектації. Адже це все-таки бюджетний кросовер для країн, що розвиваються.

Що ж до лінійки двигунів, то до неї, наскільки нам відомо, увійдуть два силові агрегати. Перший - трициліндровий 1,0-літровий мотор TCe. Другий – чотирициліндровий 1,3-літровий двигун TCe. Яка буде їхня потужність – ще не повідомлялося. Також ще не відомо, з якою коробкою передач вони разом працюватимуть. Привід – лише передній.

Renault розробляє новий дешевий кросовер

Коли цей кросовер з'явиться у продажу? Renault планує його офіційно представити наприкінці 2023 року. Його продажі розпочнуться у першій половині 2024 року. Він отримає доступну ціну. Але скільки він конкретно коштуватиме – ще не оголошено.

Чи з'явиться цей кросовер в Україні? Ми не знаємо. У Європі його поки що продавати не планують. Але не виключено, що надалі цей кросовер все ж таки матиме європейську версію.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що компанія Renault почала тестувати кросовер Renault Duster нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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