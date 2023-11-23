Українська компанія розробляє заміну для бронемашини "Варта"

Вона раніше комплектувалася білоруськими запчастинами.

Компанія "Українська бронетехніка" проводить дослідно-конструкторську роботу з розробки альтернативи, аналога чи нової моделі бронеавтомобілів, які зрештою замінять ББМ "Варта". Про це повідомив генеральний директор компанії Владислав Бельбас в інтерв’ю "Військовому кур’єру", інформує ZN.ua.

Українська компанія розробляє заміну для бронемашини

Раніше в компанії вже розповідали про те, що розробляють заміну "Варті" без білоруських комплектуючих, але тепер уточнюється, що йдеться одразу про декілька нових моделей.

Втім, подробиці про цей проєкт Бельбас поки що не розголошує, у тому числі й не розкриває, яке шасі обрали для нових машин. Він наголошує, що про це стане відомо вже тоді, коли "Українська бронетехніка" представить свою нову розробку.

Бельбас нагадує, що "Українська бронетехніка" припинила виробництва своїх бронеавтомобілів "Варта", які базуються на шасі від білоруського "Минского автомобильного завода".

Бельбас відзначає, що "Варта" була "дійсно хороша" як з точки зору технічного рішення, так і конкурентною з точки зору ціни: "Машина була, надійна, проста, і це була концепція її створення — застосувати достатньо розповсюджене шасі МАЗ, на яке були, є і будуть запасні частини, яке достатньо просто обслуговувати на будь-якому сервісному центрі".


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
На Amazon почнуть продавати автомобіліНа Amazon почнуть продавати автомобілі
Страйк польських перевізників: український бізнес втрачає мільйон гривень щодня — ЄБАСтрайк польських перевізників: український бізнес втрачає мільйон гривень щодня — ЄБА
Страйк польських перевізників: помер ще один український водійСтрайк польських перевізників: помер ще один український водій
Україна шукає можливості для модернізації F-16, які прибудуть з країн ЄвросоюзуУкраїна шукає можливості для модернізації F-16, які прибудуть з країн Євросоюзу
Навіть менша за Запорожець: в Японії створили компактну електричку дешевше $7 000 (фото)Навіть менша за Запорожець: в Японії створили компактну електричку дешевше $7 000 (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
"Українська бронетехніка" представила оновлений бронеавтомобіль "Новатор""Українська бронетехніка" представила оновлений бронеавтомобіль "Новатор"
Іспанія розробить заміну БТРам, які раніше відправили до УкраїниІспанія розробить заміну БТРам, які раніше відправили до України
Польща закупить важкі БМП та бронемашиниПольща закупить важкі БМП та бронемашини
Компанія Northrop Grumman вперше запустила ядерний бомбардувальник B-21 RaiderКомпанія Northrop Grumman вперше запустила ядерний бомбардувальник B-21 Raider
Nissan розробляє Kicks нового покоління: фотоNissan розробляє Kicks нового покоління: фото
Renault розробляє новий дешевий кросоверRenault розробляє новий дешевий кросовер
Volvo розробляє свій перший електричний мінівенVolvo розробляє свій перший електричний мінівен
Літак Ан-124, бронемашини та боєприпаси. Канада оголосила новий пакет допомоги УкраїніЛітак Ан-124, бронемашини та боєприпаси. Канада оголосила новий пакет допомоги Україні
Німецька компанія завершує виготовлення новітніх БМП Lynx для УгорщиниНімецька компанія завершує виготовлення новітніх БМП Lynx для Угорщини
Австралія планує надіслати Україні бронемашини Hawkei — ЗМІАвстралія планує надіслати Україні бронемашини Hawkei — ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости