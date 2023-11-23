Українська компанія розробляє заміну для бронемашини "Варта"

Вона раніше комплектувалася білоруськими запчастинами.

Компанія "Українська бронетехніка" проводить дослідно-конструкторську роботу з розробки альтернативи, аналога чи нової моделі бронеавтомобілів, які зрештою замінять ББМ "Варта". Про це повідомив генеральний директор компанії Владислав Бельбас в інтерв’ю "Військовому кур’єру" , інформує ZN.ua .

Раніше в компанії вже розповідали про те, що розробляють заміну "Варті" без білоруських комплектуючих, але тепер уточнюється, що йдеться одразу про декілька нових моделей.

Втім, подробиці про цей проєкт Бельбас поки що не розголошує, у тому числі й не розкриває, яке шасі обрали для нових машин. Він наголошує, що про це стане відомо вже тоді, коли "Українська бронетехніка" представить свою нову розробку.

Бельбас нагадує, що "Українська бронетехніка" припинила виробництва своїх бронеавтомобілів "Варта", які базуються на шасі від білоруського "Минского автомобильного завода".

Бельбас відзначає, що "Варта" була "дійсно хороша" як з точки зору технічного рішення, так і конкурентною з точки зору ціни: "Машина була, надійна, проста, і це була концепція її створення — застосувати достатньо розповсюджене шасі МАЗ, на яке були, є і будуть запасні частини, яке достатньо просто обслуговувати на будь-якому сервісному центрі".