Літак Ан-124, бронемашини та боєприпаси. Канада оголосила новий пакет допомоги Україні

До нього входить велика кількість оборонного обладнання.

Канада виділяє 500 млн канадських доларів (близько $400 млн) на військову допомогу Україні. Про це оголосили в офісі прем’єр-міністра Канади під час візиту Джастіна Трюдо до України, пише Суспільне , інформує ZN.ua .

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“Канада твердо налаштована реагувати на незаконне й невиправдане вторгнення Росії, продовжуючи надавати Україні військову допомогу, зокрема додаткові $500 млн для підтримки спроможності реагувати на російську агресію”, - йдеться у пресрелізі.

Новий пакет оборонної допомоги передбачає надання Україні транспортного літака Ан-124 "Руслан", що належав одній з російських компаній, а також 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО.

"Минулої весни російський літак сів у аеропорту Пірсон, в Торонто. Щойно він приземлився – ми його негайно затримали. Сьогодні, завдяки законодавству, яке ухвалили, ми конфіскуємо цей літак, що був у власності Росії, та розпочинаємо процес передавання у власність України, щоб він більше не використовувався Росією", — наголосив Трюдо.

Канада також передасть ЗСУ 10 тисяч снарядів калібром 105 мм й протягом найближчих тижнів завершить доставку 122 броньованих автомобілів Roshel, про що було оголошено раніше. На даний момент в Україну прибуло 88 таких машин.

Окрім цього, Оттава долучиться до навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та допомогатиме в обслуговуванні цих літаків, а ще допоможе організувати роботу центру технічного обслуговування танків Leopard 2 у Польщі.