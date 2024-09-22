Навчання українських пілотів на літаках Alphajet: Франція відзвітувала про підготовку

У Генеральному Штабі французької армії оголосили завершення першого піврічного навчального курсу для українських пілотів на тренувальних літаках-штурмовиках Alphajet, інформує Апостроф .

Про це йдеться у повідомленні Збройних сил Франції у Twitter .

Згідно з інформацією, навчання управлінню українських льотчиків французькі інструктори почали проводити на початку поточного року.

"Франція щойно завершила підготовку першого класу українських пілотів на літаках Alphajet. З березня 2024 року у Франції готують пілотів, задовольняючи оперативну потребу в Збройних Силах України", - йдеться в повідомленні.

У квітні ЗМІ повідомили, що десять українських пілотів прибули у Францію для навчання на літаках Alphajet.

Тренування мали тривати пів року і включати навчання ближній повітряній та дистанційній битві з використанням радарів, наземній атаці. На це мали відвести 80 годин польоту.

Alphajet є навчально-тренувальними літаками з максимальною швидкістю понад 1 тис. км/год. та дальністю польоту 3 тис. км.