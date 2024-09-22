Навчання українських пілотів на літаках Alphajet: Франція відзвітувала про підготовку

У Генеральному Штабі французької армії оголосили завершення першого піврічного навчального курсу для українських пілотів на тренувальних літаках-штурмовиках Alphajet, інформує Апостроф.

Про це йдеться у повідомленні Збройних сил Франції у Twitter.

Згідно з інформацією, навчання управлінню українських льотчиків французькі інструктори почали проводити на початку поточного року.

"Франція щойно завершила підготовку першого класу українських пілотів на літаках Alphajet. З березня 2024 року у Франції готують пілотів, задовольняючи оперативну потребу в Збройних Силах України", - йдеться в повідомленні.

У квітні ЗМІ повідомили, що десять українських пілотів прибули у Францію для навчання на літаках Alphajet.

Тренування мали тривати пів року і включати навчання ближній повітряній та дистанційній битві з використанням радарів, наземній атаці. На це мали відвести 80 годин польоту.

Alphajet є навчально-тренувальними літаками з максимальною швидкістю понад 1 тис. км/год. та дальністю польоту 3 тис. км.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Навчання українських пілотів на літаках Alphajet: Франція відзвітувала про підготовкуНавчання українських пілотів на літаках Alphajet: Франція відзвітувала про підготовку
Блок рекламы


Похожие новости
Українських водіїв попередили про нові проблеми на кордоніУкраїнських водіїв попередили про нові проблеми на кордоні
Запас ходу 9 електричних кросоверів перевірили в реальних українських умовах - відеоЗапас ходу 9 електричних кросоверів перевірили в реальних українських умовах - відео
В українських водіїв можуть виникнути проблеми через документи на авто в “Дії“В українських водіїв можуть виникнути проблеми через документи на авто в “Дії“
Рада дозволила штрафувати працівників автошкіл за погану підготовку водіївРада дозволила штрафувати працівників автошкіл за погану підготовку водіїв
Франція повернула в стрій підводний човен, який ремонтували чотири рокиФранція повернула в стрій підводний човен, який ремонтували чотири роки
В Україні співробітників автошкіл будуть жорстко карати за погану підготовку водіїв, - ВРУВ Україні співробітників автошкіл будуть жорстко карати за погану підготовку водіїв, - ВРУ
Українських водіїв можуть оштрафувати на 40 тис грн: подробиціУкраїнських водіїв можуть оштрафувати на 40 тис грн: подробиці
Франція випробувала модернізований танк Leclerc XLRФранція випробувала модернізований танк Leclerc XLR
Франція передає країнам Африки бронетехніку, яка раніше постачалася УкраїніФранція передає країнам Африки бронетехніку, яка раніше постачалася Україні
На українських дорогах з'явиться бюджетний автомобіль, який не потрібно заправляти: фотоНа українських дорогах з'явиться бюджетний автомобіль, який не потрібно заправляти: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости