Рада дозволила штрафувати працівників автошкіл за погану підготовку водіїв

В Україні притягуватимуть до адміністративної відповідальності працівників автошкіл за погану підготовку майбутніх водіїв. Народні депутати Верховної Ради вже ухвалили відповідний законопроект №7354.

У пояснювальній записці до цього проекту закону йдеться про те, що одна з головних причин великої кількості ДТП в Україні – слабка підготовка майбутніх водіїв в автошколах. В автошколах часто порушують правила підготовки водіїв. Деякі кандидати у водії зараховані до автошкол формально, вони не відвідують заняття.

Крім того, бувають порушення при складанні теоретичного та практичного іспитів у територіальних сервісних центрах МВС.

В результаті водії погано знають ПДР, у них поганий рівень навичок керування автомобілем, а в деяких з'явилося почуття вседозволеності.

Тепер за порушення при підготовці водіїв співробітників автошкіл штрафуватимуть та відсторонятимуть від роботи. Це передбачає закон №7354. Штраф становитиме від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Усунення роботи – на 1 рік.

Але таке покарання застосовуватиметься лише в тому випадку, якщо не йдеться про кримінальний злочин.

Притягуватимуть також до адміністративної відповідальності й співробітників сервісних центрів МВС за порушення при складанні теоретичних та практичних іспитів на отримання посвідчення водія. Штраф становитиме від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Але це також у тому випадку, якщо немає ознак кримінального злочину.

Слід зазначити, що закон №7354 передбачає запровадження ще одного важливого нововведення. Тепер українці зможуть самостійно готуватися до теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія. В цьому випадку відвідувати заняття в автошколах не потрібно. Але якщо є бажання, то можна готуватися до теорії й в автошколах, як раніше.

Нагадаємо, з 1 липня 2023 року МВС почало реформувати сервісні центри МВС, а також посилило контроль за складання практичного та теоретичного іспитів на отримання посвідчення водія. До класу для теоретичного іспиту тепер пускають лише після автоматичного фейс-контролю (сторонні особи не можуть потрапити до класу).

У класі для теоретичного іспиту встановлено 4 відеокамери. Ведеться аудіозапис. Відеосистемою спостереження обладнано і автомобілі для практичного іспиту.

Щоправда, поки що нововведення торкнулися лише чотирьох областей – Київської, Львівської, Одеської та Вінницької. До кінця 2023 року ці нововведення почнуть діяти в усіх областях нашої країни.

Раніше повідомили, що українці почали масово встановлювати ГБО на автомобілі.