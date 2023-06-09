Паливна криза очікує на Україну: водіїв попередили про небезпеку

На Україну через тиждень чекає паливна криза. Засновник української транспортної компанії Prime Group Дмитро Льоушкін попередив водіїв про загрозу. Він назвав повернення акцизу та ПДВ на пальне шкідництвом.

На Україну через тиждень очікує паливна криза: водіїв попередили про загрозу

Паливну кризу експерт пов'язав із дефіцитом нафти у світі, підвищенням акцизу та ПДВ. Льоушкін на своїй Facebook-сторінці залишив тривожне повідомлення про майбутні події. Він нагадав, що нестача нафти пов'язана зі скороченням її видобутку та підвищенням вартості. Зяакупівельні ціни на паливно-мастильні матеріали вже почали зростати.

За прогнозом Льоушкіна, з 15 червня паливні танкери в Ізмаїлі/Рені не будуть продавати за нинішніми цінами, а нові законтрактувати не встигнуть.

"Трейдери вважатимуть за краще посидіти на паркані, оскільки стрибок на ПДВ і акциз ніякою маржою не перекрити. Піде зростання божевільне, зростання викличе ажіотаж. А ажіотаж — це мультиплікатор, кордони "стануть" через черги бензовозів. І до початку цього сценарію залишився тиждень" , - вказав топ-менеджер Prime Group.

За словами Дмитра Льоушкіна, фермери через можливу паливну кризу зіткнуться з додатковими збитками. Їм доведеться возити врожай до Італії та віддавати за перевезення 30-40% його вартості.

За словами експерта, зараз складний час та сферу, яка добре діє, не слід "добивати". Навпаки, її треба підтримувати.

"Нам справді потрібно поставити на межу виживання останню ще адекватно працюючу галузь у країні? Невже прямо так хочеться повернути зараз ПДВ і акциз на паливо? Це шкідництво", - зазначив Дмитро Льоушкін.

В Україні подорожчає пальне

З 1 липня в Україні повернеться акциз на пальне, і розмір ПДВ знову буде на довоєнному рівні. Податок зросте з 7 до 20%.

Експерти спрогнозували подорожчання палива у країні. Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що бензин зросте у ціні на 10-11 грн/л, зріджений газ – на 3,5 грн/л та дизельне паливо – на 7-8 грн/л.

Думку Куюна поділяє фахівець ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук. Він припустив вартість автопалива на АЗС в Україні може досягти рівня цін навесні 2022 року, коли спостерігався суттєвий дефіцит.

Експерт припустив, що різкого подорожчання пального можна уникнути, якщо реформувати систему оподаткування нафтопродуктів. Він зазначив, що є реальні варіанти пом'якшити зростання цін та забезпечити при цьому надходження підвищених податків до бюджету.

Раніше були названі п'ять порад, як економити на бензині та дизельному паливі.


Леся Ловіцька, Тудей





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