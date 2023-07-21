В українських водіїв можуть виникнути проблеми через документи на авто в “Дії“

В Україні згідно із законом, який ухвалили у 2019 році, можна пред'являти посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ в електронному вигляді, а не возити з собою паперові документи. Але у водіїв можуть виникнути проблеми через документи на автомобіль у мобільному додатку "Дія".

В українських водіїв можуть виникнути проблеми через документи на авто в “Дії“

У лютому 2023 року в Одесі патрульні поліцейські склали щодо водія Ford Transit адміністративний протокол за ч. 1 ст. 126 КУпАП за те, що він не надав свідоцтва про реєстрацію автомобіля. Штраф становив 425 гривень.

Водій не погодився з таким рішенням правоохоронців та оскаржив штраф у суді. Він пояснив, що намагався показати поліцейським електронне свідоцтво про реєстрацію ТЗ, але не зміг цього зробити, оскільки документа чомусь не опинилося у мобільному додатку "Дія". Автомобіліст заявив, що, мабуть, був збій у додатку "Дія". Він надав роздрукування листування з менеджером служби підтримки Порталу "Дія".

На скаргу про неможливість завантажити документ у додатку "Дія", йому офіційно відповіли, що "Зараз спостерігаються особливості роботи реєстру посвідчень водія та техпаспортів. Тому документ може зникнути або не підтягнутися в Дія".

Суд першої інстанції позов задовольнив у повному обсязі. Але Департамент патрульної поліції на Одещині подав апеляційну скаргу. П'ятий адміністративний апеляційний суд залишив її без задоволення.

В українських водіїв можуть виникнути проблеми через документи на авто в “Дії“

Таким чином, поліцейські не повинні штрафувати водіїв, якщо через технічний збій у мобільному додатку "Дія" не відображається електронне посвідчення водія або електронний техпаспорт. Щоправда, не зрозуміло, як правоохоронці можуть переконатися, що електронне посвідчення водія або електронний техпаспорт дійсно існують. Очевидно, у поліцейських має бути можливість самостійно перевіряти за своєю базою даних наявність у водіїв таких електронних документів. Але поки що закон не передбачає, що вони повинні це робити.

Потрібно зазначити, що у 2023 році в мобільному додатку "Дія" з'явиться два дуже важливі нововведення для автомобілістів. По-перше, вже з вересня 2023 року українці зможуть через додаток "Дія" купувати та продавати автомобілі. По-друге, з'явиться можливість розмитнювати автомобілі на іноземній реєстрації через "Дія". Щоправда, поки що не відома формула розмитнення.

Раніше ми повідомили про те, що через додаток "Дія" тепер можна обміняти посвідчення водія.


Максимов Віталій, Тудей





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