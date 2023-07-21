В українських водіїв можуть виникнути проблеми через документи на авто в “Дії“

В Україні згідно із законом, який ухвалили у 2019 році, можна пред'являти посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ в електронному вигляді, а не возити з собою паперові документи. Але у водіїв можуть виникнути проблеми через документи на автомобіль у мобільному додатку "Дія".

У лютому 2023 року в Одесі патрульні поліцейські склали щодо водія Ford Transit адміністративний протокол за ч. 1 ст. 126 КУпАП за те, що він не надав свідоцтва про реєстрацію автомобіля. Штраф становив 425 гривень.

Водій не погодився з таким рішенням правоохоронців та оскаржив штраф у суді. Він пояснив, що намагався показати поліцейським електронне свідоцтво про реєстрацію ТЗ, але не зміг цього зробити, оскільки документа чомусь не опинилося у мобільному додатку "Дія". Автомобіліст заявив, що, мабуть, був збій у додатку "Дія". Він надав роздрукування листування з менеджером служби підтримки Порталу "Дія".

На скаргу про неможливість завантажити документ у додатку "Дія", йому офіційно відповіли, що "Зараз спостерігаються особливості роботи реєстру посвідчень водія та техпаспортів. Тому документ може зникнути або не підтягнутися в Дія".

Суд першої інстанції позов задовольнив у повному обсязі. Але Департамент патрульної поліції на Одещині подав апеляційну скаргу. П'ятий адміністративний апеляційний суд залишив її без задоволення.

Таким чином, поліцейські не повинні штрафувати водіїв, якщо через технічний збій у мобільному додатку "Дія" не відображається електронне посвідчення водія або електронний техпаспорт. Щоправда, не зрозуміло, як правоохоронці можуть переконатися, що електронне посвідчення водія або електронний техпаспорт дійсно існують. Очевидно, у поліцейських має бути можливість самостійно перевіряти за своєю базою даних наявність у водіїв таких електронних документів. Але поки що закон не передбачає, що вони повинні це робити.

Потрібно зазначити, що у 2023 році в мобільному додатку "Дія" з'явиться два дуже важливі нововведення для автомобілістів. По-перше, вже з вересня 2023 року українці зможуть через додаток "Дія" купувати та продавати автомобілі. По-друге, з'явиться можливість розмитнювати автомобілі на іноземній реєстрації через "Дія". Щоправда, поки що не відома формула розмитнення.

Раніше ми повідомили про те, що через додаток "Дія" тепер можна обміняти посвідчення водія.