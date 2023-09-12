П'яних водіїв звинувачуватимуть прокурори, а не судді, - Верховна Рада

В Україні під час розгляду судом справ про керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння обвинувачами можуть незабаром стати не судді, а прокурори. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект №10002.

Автори цього проекту закону виходили з того, що зараз судді при розгляді адміністративних справ, передбачених ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення (управління ТЗ у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння), не є нейтральними, оскільки фактично беруть на себе роль прокурора, тобто виступають обвинувачами. І тут виникають питання справедливості їх рішень.

У результаті українці, які не згодні з рішенням суду, звертаються за захистом своїх прав до Європейського суду з прав людини. І Європейський суд з прав людини в даному випадку встає на бік українців, вважаючи ситуацію, коли судді беруть на себе функцію прокурора, порушенням пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (Європейська конвенція з прав людини, ратифікована Верховною Радою України) .

У пояснювальній записці до законопроекту №10002 йдеться про те, що потенційно багато українців можуть звернутися до Європейського суду з прав людини з вищевказаної причини. Це може негативно вплинути на державний бюджет України (виплати компенсацій) та на міжнародну репутацію України.

Наразі проект закону №10002 перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Він має дати за цим документом свій висновок. Потім його обговорять в інших комітетах Верховної Ради та винесуть на обговорення до сесійної зали.

Якою є ймовірність, що народні депутати Верховної Ради затвердять законопроект №10002? Поки що сказати важко. Багато залежатиме від реакції на цей документ парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності. Але, на наш погляд, навряд чи цей проект закону затвердять. Чому? Бо адміністративних справ за ст. 130 КпАП багато, а прокурорів – мало. Якщо ухвалити цей законопроект, то значно збільшиться навантаження на прокуратури, можуть затягуватися судові процеси.

Втім, ситуацію, коли судді беруть на себе функції прокурорів, не можна вважати нормальною. У цьому випадку справді можуть бути питання про те, що судді не ухвалюють справедливих рішень. І з цим, звісно, треба щось робити.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поліція вилучила 28 автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ, які хотіли продати волонтери.