Рада легалізувала в Україні авто з кермом праворуч. Але є нюанс

Закон прийняли в цілому за одне засідання.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому законопроєкт №9238 «Про внесення змін до статті 29 Закону України «Про дорожній рух» щодо надання дозволу військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма», повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк. В цілому документ підтримали 279 парламентарів, інформує ZN.ua .

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Закон дозволяє участь у дорожньому русі авто з правим розташуванням руля. Однак це стосується автівок, які отримали військові частини ЗСУ та інші військові формування як благодійну чи міжнародну технічну допомогу, або за міждержавними угодами на інших умовах. Крім того, керувати такими авто зможуть лише військові під час виконання службових обов’язків.

Цей дозвіл діятиме протягом воєнного стану та ще 90 днів після його скасування.