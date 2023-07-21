Дніпропетровська облрада витратила понад 9 млн грн на прокат автомобілів з водіями – "Наші гроші"

Орган уклав два договори за рік, вдавшись до маніпуляцій у останньому.

Дніпропетровська обласна рада, яку очолює Микола Лукашук, на початку 2023 року уклала договір на прокат автомобілів із водіями на суму в 11 мільйонів гривень. Згодом, не дочекавшись закінчення дії угоди, орган уклав ще одну подібну, а попередню розірвав, повідомляє проєкт "Наші Гроші" з посиланням дані в системі "Прозорро", інформує ZN.ua.

Дніпропетровська облрада витратила понад 9 млн грн на прокат автомобілів з водіями –
Фото ілюстративне
© avtoblog

У межах першого договору, розрахованого до кінця року, облрада орендувала автомобілі Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz S350, Toyota Camry, Mitsubishi Outlander та інші у власного комунального підприємства "Спецавтобаза". Визначена вартість пробігу більшості з них у місті – 15,6 грн/км з ПДВ, а Toyota Land Cruiser – 21,6 грн/км.

"Для порівняння, вартість послуг таксі у межах м. Дніпро становить 6-8 грн/км, що вдвічі дешевше за вартість прокату автомобілів з водіями у зазначеному договорі", – зазначається в матеріалі.

Наші гроші

Наші гроші

Однак, 19 липня обласна рада розірвала цю угоду, сплативши за півроку 9,39 мільйона гривень – тобто майже весь обсяг річного замовлення. Натомість 30 червня було укладено новий договір зі "Спецавтобазою", з якого виключили Toyota Land Cruiser та кілька автобусів, хоча не змінили ціни за прокат.

"Але при цьому облрада застосувала новий метод обрахунків – у тих самих колонках розрахунку специфікації тепер вказані числа набагато менші від угоди на початку року. І це дозволило облраді визначити ціну договору у розмірі 199 тисяч гривень, що візуально набагато менше від попередніх 11 мільйонів гривень", – пояснили в "Наші гроші".

Там також зазначили, що Дніпропетровська обласна рада кожного року виділяє мільйони гривень з бюджету на послуги прокату авто, які замовляються у "Спецавтобази".


Максим Царук, ZN.ua





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