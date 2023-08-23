ТОП-5 недорогих автомобілів, які не популярні, але потребують уваги

При купівлі б/в автомобіля найчастіше віддають перевагу відомим моделям. Але такі машини можуть бути не надто надійними. Тому ми склали ТОП-5 недорогих вживаних автомобілів, які не популярні, але насправді хороші, і які мають непогану надійність.

Honda Civic дев'ятого покоління

Компанія Honda випускала Honda Civic дев'ятого покоління з 2011 по 2017 рік. Цей автомобіль не став бестселером, хоча для цього все було. Серед його переваг потрібно виділити наступні: простота в експлуатації, економічні бензинові і дизельні двигуни, салон, що трансформується, а також великий багажник на 478 літрів (якщо скласти задні сидіння, то тоді об'єм багажника збільшується до 1378 літрів).

Kia Venga (2010 - 2019)

Компактний мінівен Kia Venga ніколи не мав успіху в Європі. Європейці воліли купувати його конкурентів Citro?n C3 Picasso та Honda Jazz. Але Venga недооцінюють. Цей мінівен має досить просторий салон, гарний огляд, є кілька інноваційних технологій. До того ж у краш-тестах Euro NCAP він отримав найвищу оцінку за безпеку – п'ять зірок (щоправда, це не стосується ранніх версій).

Toyota Auris (2013 - 2019)

Toyota Auris другого покоління не зміг у Європі скласти гідну конкуренцію VW Golf, Opel Astra, Ford Focus та іншим автомобілям малого класу. Але це не тому, що Auris поганої якості. Ця машина має маленький відсоток дефектів. Просто Auris не мав спортивної версії з потужним мотором.

Насправді Auris – це гарний, надійний автомобіль. До того ж він витрачає лише 4 літри палива на 100 км шляху.

Hyundai i20 другого покоління

Компанія Hyundai випускала Hyundai i20 другого покоління з 2014 по 2020 рік. Hyundai i20 другого покоління не може похвалитися великим продажем, хоча він міг стати бестселером. Цей автомобіль відрізняється високою якістю матеріалів та виготовлення. Він також добре підходить для далеких подорожей. Чому? Тому що у нього гарна шумоізоляція, досить просторий салон, зручні сидіння та гарна підвіска.

Suzuki Swift (з 2017 року)

Довжина Suzuki Swift складає менше 3,90 м. Ford Fiesta, VW Polo та Toyota Yaris більше, але не такі зручні, як Swift. До того ж у Swift є версія з повним приводом. У тесті на витривалість, яку провів німецький журнал AUTO BILD, цей автомобіль довів свою надійність. До того ж, він витрачає мало палива.

Раніше експерти склали ТОП-5 недорогих компактних кросоверів з невеликою витратою палива.