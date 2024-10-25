Українці стали більше купувати вживаних авто з-за кордону. Найпопулярніші моделі

За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Фото: electro-motors.top

Ринок вживаних авто

З січня по вересень 2024 р. свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості.

Що обирали українці

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 40%. Далі йдуть: бензинові авто — 39%; дизельні — 10%; гібридні — 7%; авто з ГБО — 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: