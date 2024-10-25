Українці стали більше купувати вживаних авто з-за кордону. Найпопулярніші моделі

За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Українці стали більше купувати вживаних авто з-за кордону. Найпопулярніші моделі
Фото: electro-motors.top

Ринок вживаних авто

З січня по вересень 2024 р. свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості.

Що обирали українці

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 40%. Далі йдуть: бензинові авто — 39%; дизельні — 10%; гібридні — 7%; авто з ГБО — 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  • TESLA Model Y — 3231 од.;
  • TESLA Model 3 — 2885 од.;
  • HYUNDAI Kona — 1635 од.;
  • NISSAN Rogue — 1622 од.;
  • MAZDA CX5 — 1598 од.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 1429 од.;
  • VOLKSWAGEN Golf — 1144 од.;
  • NISSAN Leaf — 1078 од.;
  • KIA Niro — 998 од.;
  • AUDI Q5 — 966 од.





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