Названо найпопулярніші бензинові авто на українському ринку

У вересні автопарк країни поповнили 2,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 20% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Названо найпопулярніші бензинові авто на українському ринку
Фото: depositphotos

Ринок бензинових авто

Водночас зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у вересні 2023 р. вони охоплювали 46% ринку нових авто, то зараз — 37%.

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ

  • Mazda CX5 — 161 од.;
  • Skoda Karoq — 135 од.;
  • Skoda Octavia — 122 од.;
  • Hyundai Tucson — 109 од.;
  • KIA Sportage — 108 од.

Вересневий попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 16%, до 7,8 тис. од. Втім, вони охопили 46% первісних продажів вживаних легковиків, проти 44% торік. Їх середній вік становив 10,6 року.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто

  • VW Golf — 616 од.;
  • Audi Q5 — 373 од.;
  • VW Tiguan — 349 од.;
  • Renault Megane — 326 од.;
  • Skoda Octavia — 312 од.





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