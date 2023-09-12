Поліція вилучила 28 “гуманітарних“ автомобілів, які хотіли продати волонтери

На Київщині правоохоронці викрили керівника волонтерського центру благодійної організації та ще двох осіб у продажу автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними досудового слідства, керівник волонтерського центру благодійної організації разом зі своєю дружиною та водієм благодійної організації вигадали схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Автомобілі ввозили без оплати митних платежів, а потім замість того, щоб передати їх ЗСУ, продавали. Оголошення про продаж розміщували на платформах з продажу автомобілів.

Серед покупців були військовослужбовці. Після отримання грошей зловмисники передавали машини військовослужбовцям нібито безплатно під виглядом гуманітарної допомоги.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану). Підозрюваних затримали під час продажу чотирьох автомобілів на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Під час обшуків у фігурантів вилучили готівку, документацію, 24 автомобілі (за даними поліції, всього за результатами обшуків вилучили 28 автомобілів), а також інші докази їхньої злочинної діяльності.

Фігурантам уже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває. Встановлюються всі особи, які причетні до продажу гуманітарної допомоги.

Як називається благодійна організація, члени якої продавали автомобілі, ввезені як гуманітарну допомога для ЗСУ, - не уточнюється. Відомо лише, що зловмисників викрили під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури.

Слід зазначити, що це вже далеко не перший випадок, коли продають автомобілі, ввезені до України як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Зловмисники користуються тим, що за "гуманітарні" машини не потрібно платити обов'язкові митні платежі.

Зазвичай зловмисники продають такі автомобілі через Інтернет, виставляючи їх за ціною, нижчою від ринкової. Так вони приваблюють покупців, щоби швидко продати машини. Доступну ціну вони пояснюють різними правдоподібними причинами. Тому при покупці автомобіля через Інтернет вас має насторожити дуже низька ціна. Зазвичай це одна з ознак шахрайства.

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