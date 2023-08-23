Поліція викрила афериста, який продавав “гуманітарні“ автомобілі

У Закарпатській області правоохоронці затримали 44-річного місцевого жителя, який ввозив в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, а потім продавав їх цивільним особам і привласнював гроші. Про це повідомив Відділ комунікації поліції у Закарпатській області.

За даними досудового слідства, автомобілі в Україну відправляли іноземні волонтери, отримати їх, як йшлося у супровідних документах, мали благодійні організації Києва та Київської області. Надалі ці машини мали передати до ЗСУ.

Автомобілі ввозили за спрощеною схемою, без оплати митних платежів, оскільки вони призначалися для ЗСУ. Але ці машины так і не потрапляли на фронт. Зловмисник їх продавав цивільним особам, а гроші привласнював.

Так, у травні 2023 року фігурант продав громадянській особі автомобіль Volkswagen Personenkraftwagen за 4000 доларів, хоча мав передати його благодійній організації. Автомобіль до продажу він зберігав за місцем свого проживання. Надалі фігурант за такою самою схемою продав пікап Nissan Navara. За нього він одержав 5800 доларів.

Відповідно до проведеної експертизи, загальна вартість автомобілів становила понад 600 000 гривень.

За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (Продаж гуманітарної допомоги під час воєнного стану). Максимальне покарання за цією статтею передбачає 7 років ув'язнення. Фігуранту вже повідомили про підозру у скоєнні злочинів.

У підозрюваного вилучили гроші, отримані за продаж автомобілів, а також інші речові докази. Досудове слідство триває. Слідчі готують матеріали для передачі їх у суд першої інстанції до розгляду. Що буде з проданими автомобілями, які призначалися для ЗСУ, – не відомо. Це має вирішити суд.

Це вже далеко не перший випадок, коли зловмисники продають автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Зазвичай вони їх продають за ціною, нижчою від ринкової, пояснюючи це різноманітними правдоподібними причинами. Тому оголошення про продаж автомобілів за ціною, нижчою від ринкової, має насторожити – це можуть бути шахраї. В цьому випадку можна втратити свої гроші і куплений автомобіль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні дещо змінили правила паркування автомобілів.