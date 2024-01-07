Німці назвали найнадійніші автомобілі року, що минає: на основі даних техогляду 10 мільйонів авто

Безперечно, більшість українців стикаються з труднощами придбання нового автомобіля від виробника через фінансові обмеження. Тому багато хто змушений шукати відповідний варіант на вторинному ринку в Україні або розглядати можливість купівлі автомобіля за кордоном. Важливим критерієм для більшості є надійність машини, яка прослужить довгі роки, пише Хайзер.

Нещодавно німецька організація TÜV Sud опублікувала рейтинг якості автомобілів за 2023 рік, заснований на даних технічного огляду 10 мільйонів автомобілів.

Результати рейтингу доступні на офіційному сайті TÜV Sud.

Лідерами у списку виявилися моделі, побудовані на платформі Volkswagen Golf (особливо мінівен Sportsvan та Audi TT), а також Mercedes B-Class.

З іншого боку, серед автомобілів віком два-три роки Tesla Model 3 опинилася серед аутсайдерів згідно з даними дослідження.

Найнадійніші старі автомобілі за рейтингом TÜV Sud:

Для автомобілів віком 2-3 роки:

Volkswagen Golf Sportsvan – 2% авто з дефектами.

Audi Q2 — 2,1%.

Audi TT — 2,5%.

Для автомобілів віком 4-5 років:

Volkswagen Golf Sportsvan - 4,2% авто з дефектами.

Volkswagen T-Roc — 4,2%.

Volkswagen T-Cross — 4,6%.

Однак серед менш надійних автомобілів двох-трирічного віку виявилися Tesla Model 3 (14,7 відсотка), Dacia Logan (11,4 відсотка) та Seat Alhambra (10,3 відсотка).

Також було виявлено трійки лідерів та аутсайдерів для вікових груп автомобілів від 6 до 13 років.

Крім цього, експерти TUV SUD зробили висновки, зазначивши, що середній вік автомобілів у Німеччині перевищив 10 років, що пов'язано з інфляцією, зростанням відсоткових ставок та погіршенням економічної ситуації автовласників, що відображено у збільшенні частки виявлених критичних дефектів у технічному стані машин.